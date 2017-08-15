Россиян обяжут платить за утилизацию свалок

В связи с этим рост платы за коммунальные услуги составит в среднем от 5% до 14%, считают в Госдуме РФ.

Операторы пока не учли в своих тарифах плату по обращению с ТКО, но и сами не в состоянии взять на себя эти расходы. В связи с этим Минприроды приняло проект постановления, которое подразумевает, что внести плату за негативное воздействие сразу за несколько лет можно будет до 2020 года, и она ляжет на плечи потребителей, пишет "Коммерсант".

В ведомстве уверены, что расходы на оплату при захоронении ТКО должны учитываться в коммунальном тарифе.

Обязанность по ее исчислению и внесению появилась у операторов по обращению с отходами с 1 января 2016 года. Однако так и "не были пересмотрены тарифы на услуги даже для действующих организаций жилищно-коммунального хозяйства". По проекту, плату за 2016 год операторы будут обязаны внести до 1 января 2019 года. Уплачивать остальной сбор предлагается тремя равными платежами начиная с 1 марта 2018 года.

Как отметил исполнительный директор ассоциации ЖКХ "Развитие" Алексей Макрушин, с введением платы за негативное воздействие расходы операторов по обращению с отходами выросли примерно на 20%. Он подчеркнул, что эта мера стимулирует операторов снижать долю захоронения, отправляя отходы на переработку, пишет ura.ru.

Сейчас россияне платят коммунальщикам за вывоз и утилизацию мусора около 2% от общей платы за ЖКХ, но в случае вступления постановления в силу, тарифы могут резко вырасти. По оценкам комитета по экологии и окружающей среде Госдумы, рост платы за коммунальные услуги после перехода к новым схемам обращения с отходами составит в среднем от 5% до 14% за счет логистической и инвестиционной составляющих.

Власти Алтайского края утвердили порядок сбора твердых коммунальных отходов. Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Карлин. В крае появится региональный оператор, который будет контролировать сбор и утилизацию мусора, а также противостоять появлению несанкционированных свалок. Постановление размещено на сайте Минстройтранса Алтайского края.

Региональный оператор будет обязан заключить договор на обращение с твердыми коммунальными отходами (ТКО) с их собственниками, то есть, жителями края или уполномоченными ими лицами (УК и ТСЖ). Регоператор впоследствии будет распоряжаться ТКО — отправлять их на переработку или захоронение самостоятельно либо с привлечением подрядчиков.