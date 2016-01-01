Учёные: талант человека можно определить по цвету глаз

В результате исследования выяснилось, что самыми талантливыми оказались люди с радужными оболочками василькового цвета. Голубоглазые люди наиболее успешны в жизни. Обладатели карих глаз меньше удовлетворены своим материальным положением и карьерой.

Кроме того, голубоглазые обычно успешнее осваивают тяжелые профессии и показывают лучшее результаты в обучении, считают учёные.