Учёные: талант человека можно определить по цвету глаз

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Вчера, 21:30.
Популярная наука

Американские учёные провели исследование, в ходе которого выяснили, что по цвету глаз можно определить, какими талантами обладает человек, сообщает "Газета Daily".

Ребенок, глаза.
Ребенок, глаза. Фото: Открытые источники в Интернете (СС0).

В результате исследования выяснилось, что самыми талантливыми оказались люди с радужными оболочками василькового цвета. Голубоглазые люди наиболее успешны в жизни. Обладатели карих глаз меньше удовлетворены своим материальным положением и карьерой.

Кроме того, голубоглазые обычно успешнее осваивают тяжелые профессии и показывают лучшее результаты в обучении, считают учёные.

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