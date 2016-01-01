Учёные: талант человека можно определить по цвету глаз

Американские учёные провели исследование, в ходе которого выяснили, что по цвету глаз можно определить, какими талантами обладает человек, сообщает "Газета Daily".
В результате исследования выяснилось, что самыми талантливыми оказались люди с радужными оболочками василькового цвета. Голубоглазые люди наиболее успешны в жизни. Обладатели карих глаз меньше удовлетворены своим материальным положением и карьерой.
Кроме того, голубоглазые обычно успешнее осваивают тяжелые профессии и показывают лучшее результаты в обучении, считают учёные.
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