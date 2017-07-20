Россияне отказываются от подорожавшей импортной говядины

Крупнейшим поставщиком импортной говядины остается Белоруссия, откуда в РФ ввозится 98% зарубежной продукции. Остальные 2% поступают из Казахстана, Аргентины, Бразилии, Колумбии, Новой Зеландии, Парагвая, Уругвая и Японии. Кроме того, в этом году мясо крупного рогатого скота стали завозить и из Сербии — пока, правда, в незначительных количествах (всего 34,6 т за первые пять месяцев, при этом всего наша страна в этот период импортировала 32,3 тыс. т).

По данным Минсельхоза, средняя цена импортной говядины в январе–мае 2017 года составила более $3,7 тыс. за тонну. Это почти на 22% больше, чем в 2016 году.

На фоне снижения поставок из-за рубежа небольшими темпами растет отечественное производство. По данным ФБГУ "Спеццентручет в АПК", в январе–мае 2017 года объем промышленного производства говядины (кроме субпродуктов) составил 60,4 тыс. т. Это на 2,4% больше показателя за соответствующий период 2016-го.

Руководитель исполнительного комитета Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин полагает, что уменьшение поставок импортной говядины может быть связано с увеличением стоимости продукции на фоне стабильной цены на отечественный продукт.