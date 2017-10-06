Россияне назвали бедность главной проблемой пожилых людей

Опрос, проведенный ВЦИОМ, показал, что главные проблемы пожилых людей в России — бедность, низкие пенсии и плохое здоровье. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование центра.
Исследование проводили в сентябре 2017 года с помощью опроса 1,2 тыс. взрослых россиян.
"Главными проблемами стариков ожидаемо названы бедность/низкие пенсии (59%) и проблемы со здоровьем (45%). В топ-5 рейтинга также вошли одиночество (25%), ощущение ненужности (24%), неуважительное отношение со стороны молодежи (18%). Интересно, что последний фактор почти втрое чаще называют представители молодежных групп (38% среди 18-24-летних), чем сами граждане преклонного возраста (14% среди 60-летних и старше)", — говорится в исследовании.
Кроме того, три четверти опрошенных отметили, что люди преклонного возраста обделены вниманием.
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