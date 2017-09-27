Россияне стали активнее тратить свои кредиты

Сегодня, 08:22.
Потребитель

Граждане России стали активнее тратить деньги, взятые в кредит, и потребительский оптимизм в стране восстанавливается. К таким выводам пришли специалисты РАНХиГС, проанализировав социально-экономическое положение, пишут "Известия".

Женщина с сумками. Покупки.
Женщина с сумками. Покупки. Фото: СС0.

Доля сбережений за первое полугодие 2017 годы снизилась с 10,5 до 7,8%. С наступлением лета люди стали чаще приобретать товары и услуги на заемные средства.

Стало меньше плохих новостей, связанных с военным действиями, в обществе сложилось мнение о стабилизации экономики и "возвращения к норме", - все это дало гражданам уверенность в завтрашнем дне и склонило к переходу от "сберегательной" модели поведения на "потребительскую".

Эксперты утверждают, что рост расходов граждан на отечественную продукцию может дать новый положительный импульс экономике страны.

Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявило о росте ипотечных кредитов. По ее словам, с начала года число кредитов на недвижимость увеличилось на 12%.

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