Россияне стали активнее тратить свои кредиты

Доля сбережений за первое полугодие 2017 годы снизилась с 10,5 до 7,8%. С наступлением лета люди стали чаще приобретать товары и услуги на заемные средства.

Стало меньше плохих новостей, связанных с военным действиями, в обществе сложилось мнение о стабилизации экономики и "возвращения к норме", - все это дало гражданам уверенность в завтрашнем дне и склонило к переходу от "сберегательной" модели поведения на "потребительскую".

Эксперты утверждают, что рост расходов граждан на отечественную продукцию может дать новый положительный импульс экономике страны.

Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявило о росте ипотечных кредитов. По ее словам, с начала года число кредитов на недвижимость увеличилось на 12%.