Россияне стали больше покупать отечественные продукты

По данным исследования, 64% россиян старше 16 лет, выбирают отечественные продукты. 54% граждан готовы доплачивать за высокое качество товаров. Но при этом 47% всегда ищут в магазинах спецпредложения.

Эксперты отмечают, что искать товары по скидкам россиян вынуждает привычка, выработанная за время кризиса.

При этом специалисты выяснили, что женщины доверяют отечественным товарам больше, чем мужчины: российские изделия выбирают 40% женщин и 32% мужчин.

По мнению экспертов, возрастающий интерес к отечественной продукции обусловлен господдержкой российского производителя.

"В этом немалую роль сыграли государственные меры поддержки российского производителя, включая развитие несетевых магазинов, в которых он имеет шанс реализовать свою продукцию, — пояснила доцент кафедры маркетинга Института отраслевого менеджмента РАНХиГС Юлия Сяглова.