Россияне стали больше покупать отечественные продукты

Больше половины россиян (64%), живущих в крупных городах, предпочитают покупать отечественные продукты. Наибольшее доверие у них вызывают мясо и колбаса. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на данные исследования "РосИндекс" маркетинговой компании IpsosComcon.
По данным исследования, 64% россиян старше 16 лет, выбирают отечественные продукты. 54% граждан готовы доплачивать за высокое качество товаров. Но при этом 47% всегда ищут в магазинах спецпредложения.
Эксперты отмечают, что искать товары по скидкам россиян вынуждает привычка, выработанная за время кризиса.
При этом специалисты выяснили, что женщины доверяют отечественным товарам больше, чем мужчины: российские изделия выбирают 40% женщин и 32% мужчин.
По мнению экспертов, возрастающий интерес к отечественной продукции обусловлен господдержкой российского производителя.
"В этом немалую роль сыграли государственные меры поддержки российского производителя, включая развитие несетевых магазинов, в которых он имеет шанс реализовать свою продукцию, — пояснила доцент кафедры маркетинга Института отраслевого менеджмента РАНХиГС Юлия Сяглова.
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