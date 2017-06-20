Россиянина подозревают в избиении до смерти итальянца

Итальянская полиция в качестве доказательства представила видео с камер наблюдения. На нем видно, как молодой человек на железнодорожной станции наносит удары 60-летнему Анджело Леонарди. Когда пенсионер упал, бизнесмен и его спутница скрылись с места преступления. Пенсионера доставили в больницу, но спасти его не удалось. Следователи выясняют, действительно ли сердечный приступ случился у Леонарди в результате избиения.

Позже Громоков заявил следователям, что заподозрил пенсионера в краже кошелька у его спутницы и таким образом решил выяснить отношения. О подозреваемом известно, что он имеет двойное гражданство и живет в Италии с 2000 года, пишет bfm.ru.