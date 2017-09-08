Россиянка решила взыскать 1 млн рублей за "неполученное удовлетворение"

В суде наличие указанного документа агентству подтвердили.

Отмечается, что Панферова в конце августа взяла микрозайм в 5 тысяч рублей, прочитав статью, размещенную на сайте организации. В ней, по данным истицы, говорится, что специалисты одного из порталов после исследования пришли к выводу, что "в момент погашения долга многие опрошенные даже испытывают внутреннее удовлетворение и спокойствие, сравнимое с ощущениями после оргазма".

Истица отмечает, что в качестве партнера исследования выступала кредитная фирма, услугами которой она воспользовалась. "Именно данная статья и побудила меня оформить договор микрозайма", — отмечает Панферова.

Она добавила, что исполнила все обязательства по договору, однако обязательства кредитной организации, по ее мнению, "выполнены не в полном объеме". "Настроение мое не улучшилось, а в момент погашения долга я не испытала внутреннее удовлетворение и спокойствие, сравнимое с ощущениями, описанными в вышеуказанной статье", — поясняет она в иске.

В связи с этим женщина просит взыскать с кредитной организации 999 тысяч 999 рублей и 99 копеек в качестве компенсации морального вреда, пишет bfm.ru.

Какое-либо процессуальное решение по исковому заявлению еще не принято.