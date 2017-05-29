Российские частные детективы получат официальный статус

Документы об этом разрабатываются в Торгово-промышленной палате РФ, ФАС, Росгвардии и МВД, рассказал зампред комитета по безопасности и противодействию коррупции Госдумы Анатолий Выборный.

В данный момент в России деятельность телохранителей и частных детективов не защищена законом. Телохранители имеют право защищать вещи, а не людей, а частные сыщики не могут защитить полученную информацию.

Инициатива для изменения этой ситуации наметилась после Межпарламентской ассамблеи государств — членов СНГ в марте. На ней были приняты законы "О частной охранной деятельности" и "О частной детективной деятельности". Россия наряду с другими участниками этой встречи взяла на себя обязательства разработать собственное законодательство в этой сфере.

По закону "О частной охранной деятельности" телохранителем сможет стать не любой желающий. Это должен быть человек, не менее трех лет проработавший в оперативных или следственных подразделениях и прошедший спецподготовку.

Детективы же, согласно закону "О частной детективной деятельности", должны иметь право официально запрашивать документы у органов власти, а те не будут иметь права отказать им. Кроме этого, проводя расследование, детектив сможет официально встречаться с подозреваемым или обвиняемым по уголовному делу, получив разрешение следователя, пишет bfm.ru.