Российские хоккеисты всухую выиграли матч с Данией и вышли в полуфинал МЧМ

Хоккеисты сборной России победили команду Дании со счетом 4:0 в матче 1/4 финала молодежного чемпионата мира по хоккею, который проходит в Канаде, сообщает ТАСС. Матч начался 2 января в 21.00 по московскому времени.

Российская команда вышла в полуфинал молодежного чемпионата мира. Шайбы забросили Александр Полунин (9-я минута), Кирилл Капризов (20 и 56 минуты) и Павел Карнаухов (48 минута). Соперником россиян в полуфинале станет победитель другого четвертьфинального матча между сборными США и Швейцарии. Пресс-служба турнира опубликовала видео лучших моментов матча. HIGHLIGHTS from Russia's 4-0 quarter-final win against Denmark at the #WorldJuniors. @russiahockey @russiahockey_en @dkishockey pic.twitter.com/CCiJlLblWn — IIHF WJC (@iihf_wjc) 2 января 2017 г. Смотрите также