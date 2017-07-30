Российские ракетные двигатели продавали США за полцены

"В связи с этим только в 2008-2009 году убыток от их продаж составил около 880 миллионов рублей, или почти 68% всех убытков "Энергомаша", — отмечается в материалах.

Двигатели РД-180 были разработаны и сертифицированы для использования на американских ракетах-носителях (РН) семейства "Атлас" по заказу компании "Локхид Мартин" (с 2006 года совместного предприятия компаний "Локхид Мартин" и "Боинг — ЮЛА").

НПО "Энергомаш" имени академика Глушко начало работать с фирмой "Пратт энд Уитни" с октября 1992 году, когда было подписано "Соглашение по совместному маркетингу и лицензированию технологий" с компаниями "Юнайтед Текнолоджис Корпорейшен" и "Пратт энд Уитни". "Энергомаш" назначил "Юнайтед Текнолоджис Корпорейшен" своим исключительным представителем по маркетингу в отношении производства, использования или продажи двигательных установок и лицензируемых технологий по всем программам и контрактам в США и с США.

В соответствии с подписанным соглашением, НПО "Энергомаш" и "Пратт энд Уитни" проводили активную маркетинговую деятельность. В январе 1994 года в опубликованном отчете штаб-квартиры НАСА "Доступ в космос" впервые было официально упомянуто о возможности использования двигателей разработки "Энергомаша" в качестве основных маршевых двигателей.

В 1995 году фирма "Локхид Мартин Астронотикс" объявила конкурс на двигатель для своей новой ракеты-носителя Атлас IIAR. Тогда НПО "Энергомаш" победило в конкурсе — 12 января 1996 года компания Локхид Мартин объявила о выборе жидкостного ракетного двигателя РД-180 в качестве двигателя первой ступени ракеты-носителя Атлас IIAR, пишет Bfm.ru.