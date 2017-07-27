Российские туристы могут получить визу во Францию за два дня

Франция планирует уменьшить срок выдачи туристических виз гражданам некоторых стран, пишет "Росбалт".
"Обязуемся выдавать визы за 48 часов для 10 новых стран, включая Россию", — заявил глава правительства Эдуар Филипп.
Речь идет о государствах, из которых зафиксирован наибольший поток визитеров.
Власти также нацелились на сокращение до 30 минут очередей на паспортном контроле в крупнейших аэропортах.
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