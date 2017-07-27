Российские туристы могут получить визу во Францию за два дня

"Обязуемся выдавать визы за 48 часов для 10 новых стран, включая Россию", — заявил глава правительства Эдуар Филипп.

Речь идет о государствах, из которых зафиксирован наибольший поток визитеров.

Власти также нацелились на сокращение до 30 минут очередей на паспортном контроле в крупнейших аэропортах.