Российские военные за неделю зафиксировали почти 60 самолетов-разведчиков

58 иностранных летательных аппаратов вели разведку у российских границ, пишет "Интерфакс" со ссылкой на Минобороны.
По данным военного ведомства, дежурные силы противовоздушной обороны (ПВО) выполнили девять вылетов на перехват воздушных целей.
Кроме того, разведывательные действия на море проводили 12 кораблей других государств.
Как сообщают "Известия", во время учений "Запад-2017" в середине сентября, самолеты НАТО, а также Швеции провели 26 скоординированных разведывательных полетов у границ России на Балтике. В операции Североатлантического альянса была задействована авиация США, Британии, Дании и Германии.
Помимо этого, самолеты США и Франции вели радиоэлектронную разведку, находясь в воздушном пространстве Польши. Также разведка велась из эстонского воздушного пространства с помощью американского самолета RC-135U.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.