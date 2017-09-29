Российские военные за неделю зафиксировали почти 60 самолетов-разведчиков

По данным военного ведомства, дежурные силы противовоздушной обороны (ПВО) выполнили девять вылетов на перехват воздушных целей.

Кроме того, разведывательные действия на море проводили 12 кораблей других государств.

Как сообщают "Известия", во время учений "Запад-2017" в середине сентября, самолеты НАТО, а также Швеции провели 26 скоординированных разведывательных полетов у границ России на Балтике. В операции Североатлантического альянса была задействована авиация США, Британии, Дании и Германии.

Помимо этого, самолеты США и Франции вели радиоэлектронную разведку, находясь в воздушном пространстве Польши. Также разведка велась из эстонского воздушного пространства с помощью американского самолета RC-135U.