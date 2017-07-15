"Российских хакеров" обвинили в кибератаке на ирландские и британские энергосети

Издание сообщило, что непосредственной целью атаки стал энергетический сектор Республики Ирландия. Со ссылкой на неназванных аналитиков в области безопасности газета заявила, что хакеры пытались получить доступ к контролю над этими системами, что одновременно давало им гипотетическую возможность отключить и часть энергосистемы Северной Ирландии.

По сведениям издания, группа хакеров, предположительно имеющая связи с ГРУ Генштаба ВС РФ, направила по электронной почте старшим инженерам ирландского Управления по поставкам энергии сообщения с вредоносными программами. Газета уверяет, что кибератака не привела к сбоям в работе энергосистемы, но предполагает, что злоумышленники похитили конфиденциальную информацию, включая пароли. Национальный центр кибербезопасности Ирландии уже подтвердил, что занимается расследованием этого инцидента, сообщает ТАСС.

Как передает издание, эксперты в области безопасности полагают, что Ирландия стала "испытательным полигоном для войн в киберпространстве, которые ведут команды ГРУ, и потенциально одной из нескольких стран ЕС, которые РФ может стремиться дестабилизировать". Газета напомнила, что Ирландия является важной базой для многих технологических гигантов из США, включая Facebook и Apple, пишет РБК.

Издание отмечает, что на прошлой неделе официальные лица США подтвердили, что российские хакерские команды проникли в американские ядерные и другие энергетические компании. По словам аналитиков, против ирландских компьютерных систем применили тактику, аналогичную недавней атаке на американские электростанции (АЭС) и ядерные установки.