Российский политолог предложил переселить миллионы мигрантов в Алтайский край

Известный российский политолог Кирилл Рогов предложил решать демографические проблемы страны с помощью мигрантов. Если привлечь в Россию 20-30 миллионов мигрантов, то страна может совершить экономический рывок. Разместить иностранцев, по мнению Рогова, можно, например, в Алтайском крае. Такое предложение политолог озвучил в ходе лекции "Будущее России в развивающемся мире", которая проходила в Ельцин Центре в Екатеринбурге.
"В России плохо дела обстоят с демографией, у нас стареющее население. И варианты решения этого вопроса повлияют на экономический рост в будущем", — цитирует Рогова "Деловой квартал".
Рогов рассказал про Китай, где в 1970-е годы невозможно было прокормить огромное население. "В следующие тридцать лет Китай научился свою проблему продавать другим странам. Именно огромное количество бедного населения стало самым главным преимуществом Китая и позволило ему совершить гигантский прыжок вверх. У России тоже есть проблема, которая может стать конкурентным преимуществом — в стране невероятно много территорий", — сказал Рогов.
В качестве одной из таких территорий Рогов привел в пример Алтайский край.
Кирилл Рогов,
политолог:
У нас, например, есть Алтайский край, где прекрасные земли, отличный климат, где растет пшеница гораздо лучше египетской и краснодарской. И вот там, на территории в половину Польши, живет всего 2,5 млн человек.
По мнению Рогова, если Россия привлечет 20-30 млн человек мигрантов, то сможет совершить такой же рывок, как когда-то Китай.
Кирилл Рогов,
политолог:
Это ведь не только рабочая сила, это и увеличение емкости рынка. Людям нужно будет чем-то питаться, носить какую-то одежду и т.д. Мы все уже должны понять, что приток мигрантов является важнейшим условием для того, чтобы Россия начала развиваться. Западные страны еще 30 лет назад поняли: если не привлекать рабочую силу извне, то экономического развития не будет. Кто-то скажет, что у нас своего безработного населения хватает. Но тут нужно понимать одну вещь: мигранту очень нужно заработать, а человеку, который здесь родился и ленится, видимо, нет.
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