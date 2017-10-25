Российский политолог предложил переселить миллионы мигрантов в Алтайский край

"В России плохо дела обстоят с демографией, у нас стареющее население. И варианты решения этого вопроса повлияют на экономический рост в будущем", — цитирует Рогова "Деловой квартал".

Рогов рассказал про Китай, где в 1970-е годы невозможно было прокормить огромное население. "В следующие тридцать лет Китай научился свою проблему продавать другим странам. Именно огромное количество бедного населения стало самым главным преимуществом Китая и позволило ему совершить гигантский прыжок вверх. У России тоже есть проблема, которая может стать конкурентным преимуществом — в стране невероятно много территорий", — сказал Рогов.

В качестве одной из таких территорий Рогов привел в пример Алтайский край.

Кирилл Рогов,

политолог:

У нас, например, есть Алтайский край, где прекрасные земли, отличный климат, где растет пшеница гораздо лучше египетской и краснодарской. И вот там, на территории в половину Польши, живет всего 2,5 млн человек.

По мнению Рогова, если Россия привлечет 20-30 млн человек мигрантов, то сможет совершить такой же рывок, как когда-то Китай.

Кирилл Рогов,

политолог: