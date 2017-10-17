Российское правительство объявило о начале подготовки к президентским выборам

Российское правительство разработало проект постановления, которым официально объявило подготовку к предстоящим президентским выборам и дало указания министерствам и ведомствам в ходе предвыборной кампании, сообщает РБК.
Всего проект насчитывает 37 пунктов. В пояснительной записке указаны меры содействия всех указанных органов, в числе которых МВД, ФСБ, Росгвардия, Минюст, ФНС, Минэнерго, Пенсионный фонд и другие, при составлении и уточнении списков избирателей, образовании избирательных участков, доставки избирательной документации и других отправлений.
Как отмечается в пояснительной записке, документ разработан в целях обеспечения подготовки и проведения выборов президента РФ. "Проектом постановления установлены положения, определяющие направления взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, иных государственных органов и учреждений с избирательными комиссиями различного уровня, осуществляющими подготовку и проведение выборов президента", — говорится в документе.
Документ предписывает правоохранительным органам и спецслужбам обеспечить охрану общественного порядка и общую безопасность во время подготовки и проведения выборов. Охрана избирательных участков, указано в проекте, должна обеспечиваться "на безвозмездной основе". Особое внимание в постановлении обращается на необходимость обеспечить избирательные права лицам с ограниченными возможностями, военнослужащих, содержащихся в СИЗО и т. д.
Согласно проекту постановления, Роскомнадзор, Росгвардия, ФСБ, Минюст и МВД должны будут следить и вовремя пресекать "противоправную агитационную деятельность, в том числе экстремистскую, предотвращение изготовления подложных и незаконных предвыборных агитационных материалов и их изъятие, установление изготовителей и распространителей указанных материалов, источников их оплаты".
Указания также даны и внешнеполитическому ведомству. Его обязывают по запросам избирательной комиссии оказывать содействия в получении сведений о наличии у кандидатов на пост президента России гражданства какого-либо иностранного государства или вида на жительство за рубежом, пишет bfm.ru.
Документ опубликован на портале нормативных правовых актов под названием "О мерах по оказанию содействия избирательным комиссиям в реализации их полномочий при подготовке и проведении выборов президента".
Выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года. Кандидаты на пост главы государства начнут свои избирательные кампании с период с 7 по 17 декабря.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.