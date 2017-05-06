Россию обвиняют в утечке документов из предвыборного штаба Макрона

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Сегодня, 13:15.
Политика

В WikiLeaks сообщили о том, что из штаба кандидата в президенты Франции Эммануэля Макрона произошла крупная утечка документов. В команде кандидата осудили хакерские атаки на электронную почту штаба, сказав, что кроме реальных документов были опубликованы фейковые. А в США уже поспешили обвинить во всем Россию.

Предвыборная агитация во Франции.
Предвыборная агитация во Франции. Фото: Иван Кузьмин. altapress.ru

По данным WikiLeaks, в сеть утекли сотни тысяч писем, фотографий и приложений, которые датированы периодом до 24 апреля 2017 года. Общий массив документов — порядка девяти гигабайт.

Комиссия по контролю за предвыборными кампаниями президентских выборов Франции призвала СМИ воздержаться от публикации данных, содержащихся в утечке из переписок предвыборного штаба кандидата в президенты Франции Эммануэля Макрона, пишет РИА "Новости".

Бывшие сотрудники предвыборного штаба Хиллари Клинтон бездоказательно обвинили в этом скандале Россию.

"Путин ведет войну против западных демократий, и наш президент не на той стороне", — написал бывший пресс-секретарь штаба Клинтон Брайан Фэллон в своем микроблоге Twitter.

"Для тех, кто думал, что Россия отступает… Произошла утечка электронных писем штаба Макрона", также в Twitter написал другой экс-советник Клинтон Робби Мук.

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