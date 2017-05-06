Россию обвиняют в утечке документов из предвыборного штаба Макрона

В WikiLeaks сообщили о том, что из штаба кандидата в президенты Франции Эммануэля Макрона произошла крупная утечка документов. В команде кандидата осудили хакерские атаки на электронную почту штаба, сказав, что кроме реальных документов были опубликованы фейковые. А в США уже поспешили обвинить во всем Россию.
По данным WikiLeaks, в сеть утекли сотни тысяч писем, фотографий и приложений, которые датированы периодом до 24 апреля 2017 года. Общий массив документов — порядка девяти гигабайт.
Комиссия по контролю за предвыборными кампаниями президентских выборов Франции призвала СМИ воздержаться от публикации данных, содержащихся в утечке из переписок предвыборного штаба кандидата в президенты Франции Эммануэля Макрона, пишет РИА "Новости".
Бывшие сотрудники предвыборного штаба Хиллари Клинтон бездоказательно обвинили в этом скандале Россию.
"Путин ведет войну против западных демократий, и наш президент не на той стороне", — написал бывший пресс-секретарь штаба Клинтон Брайан Фэллон в своем микроблоге Twitter.
"Для тех, кто думал, что Россия отступает… Произошла утечка электронных писем штаба Макрона", также в Twitter написал другой экс-советник Клинтон Робби Мук.
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- Сюжет: Атака хакеров
- Сюжет: Выборы
- Сюжет: Публикации секретных документов на WikiLeaks
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