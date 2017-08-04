Росстат заявил о росте зарплат

Если верить последним данным, в июне средние заработки достигли 41 640 рублей — почти на 1,5 тысячи больше, чем в мае, а к январскому уровню вообще — плюс 6,2 тысячи.

В региональном разрезе разница очень велика. Например, в январе-мае среднемесячная зарплата в Москве составляла больше 78 тысяч рублей, Магаданской области — почти 70 тысяч. А в Алтайском крае, Ивановской области, Калмыкии, Дагестане, Ингушетии, Кабардино-Балкарии люди получали менее 22 тысяч рублей в месяц.

В бытовом отношении для россиян имеет значение не столько количество нулей в зарплатной ведомости, сколько уровень цен на товары первой необходимости. Сколько сможет семья купить продуктов и промтоваров, хватит ли ей денег, чтобы заплатить за свет, воду, газ и прочую "коммуналку". Именно такие расчеты провел Росстат в масштабах страны, сравнив минувшее полугодие с аналогичным периодом 2016 года.

В итоге получилась неожиданная картина. В январе-июне среднедушевые месячные денежные доходы россиян не дотянули до 30 тысяч рублей и в реальном выражении составили 98,6% к соответствующему прошлогоднему уровню. Но на эти меньшие деньги, как заверяет Росстат, граждане могли купить на 125 кг больше сахара, поскольку последний сильно подешевел. То же самое касается моркови — на 113 кг, яблок — на 43, капусты — на 101, риса, круп — на 40, пшеничной муки — на 30 кг, куриных яиц — на 309 штук, подсолнечного масла — на 19 литров. Не столь впечатляющими темпами, но все же отмечен рост при покупках говядины, свинины, баранины, вермишели, соли.

Хотя есть и очень неприятные вещи. Например, существенное снижение покупательной способности зарплат по молоку — на 29 литров, картофелю — на 260 кг, репчатому луку — на 63 кг, сливочному маслу — на 12 кг.

И совсем невеселую картину нарисовал Росстат по промышленным товарам и услугам. Если взять плату за проезд в городских муниципальных автобусах, то сразу на 12% снизилась покупательная способность денежных доходов в среднем по России. Заметное снижение — на 3,5% — в графе "Плата за жилье в домах государственного и муниципального фонда". Традиционно опережающими темпами в сфере услуг растут тарифы на электроэнергию, горячее и холодное водоснабжение, сетевой газ. В этом разделе доклада почти все показатели с минусами. Так что совсем неслучайно долги населения по оплате ЖКХ увеличились за последнее время в полтора раза и составляют сегодня 645 млрд рублей. Если разделить, то получится по 4,5 тысячи на среднестатистического россиянина, включая младенцев.

С промтоварами ситуация тоже сложная. Небогатым россиянам сложнее стало копить на одежду. Снизилась покупательная способность денежных доходов при покупке мужских курток, костюмов, сорочек, а также джемперов для взрослых.

В целом денег россияне получают все больше, но из-за увеличивающегося расслоения по доходам кому-то живется очень неплохо, а другие миллионы граждан продолжают бороться за выживание.

8,6 млн человек в стране, согласно свежим данным, имеют среднедушевые доходы менее 7 тысяч рублей в месяц. Еще у почти 12 млн жителей страны получается от 7 до 10 тысяч рублей.

У 13 млн благополучных граждан доходы превышают 60 тысяч в месяц на члена семьи, в числе этих счастливчиков меньше 10% населения, пишет trud.ru.