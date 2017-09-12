В Барнауле открылся детский "Дом связи". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru В Барнауле открылся детский "Дом связи". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru В Барнауле открылся детский "Дом связи". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru В Барнауле открылся детский "Дом связи". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru В Барнауле открылся детский "Дом связи". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru В Барнауле открылся детский "Дом связи". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru В Барнауле открылся детский "Дом связи". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru В Барнауле открылся детский "Дом связи". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru В Барнауле открылся детский "Дом связи". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru В Барнауле открылся детский "Дом связи". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru В Барнауле открылся детский "Дом связи". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru В Барнауле открылся детский "Дом связи". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru В Барнауле открылся детский "Дом связи". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru В Барнауле открылся детский "Дом связи". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru В Барнауле открылся детский "Дом связи". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru В Барнауле открылся детский "Дом связи". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru В Барнауле открылся детский "Дом связи". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru В Барнауле открылся детский "Дом связи". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru В Барнауле открылся детский "Дом связи". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru В Барнауле открылся детский "Дом связи". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru В Барнауле открылся детский "Дом связи". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru В Барнауле открылся детский "Дом связи". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru В Барнауле открылся детский "Дом связи". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru В Барнауле открылся детский "Дом связи". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru В Барнауле открылся детский "Дом связи". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru В Барнауле открылся детский "Дом связи". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru В Барнауле открылся детский "Дом связи". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru В Барнауле открылся детский "Дом связи". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru В Барнауле открылся детский "Дом связи". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru В Барнауле открылся детский "Дом связи". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru В Барнауле открылся детский "Дом связи". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru В Барнауле открылся детский "Дом связи". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru В Барнауле открылся детский "Дом связи". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru

Ирина Белкина,

руководитель группы маркетинга и бизнес-анализа Алтайского филиала "Ростелекома":

"Ростелеком" — крупнейшая национальная компания. У нас работает свыше 100 тыс. человек, представлено более 30 профессий. Мы открыли игровой “Дом связи”, чтобы дети могли ознакомиться с основными из них. С теми, которые непосредственно развивают и поддерживают инфраструктуру связи".

То, что в детский игровой городок пришла связь, заметно по синим телефонным аппаратам. На почте, в магазине, банке, салоне красоты и других локациях установлены действующие городские телефоны, а на центральной площади "Кидвиля" стоит настоящий уличный таксофон.

Но самое интересное ждет детей в новом "Доме связи". Внутри игровой комнаты оборудовано несколько рабочих зон. Наставник помогает одеться в фирменную спецодежду "Ростелекома" и объясняет детям, как "освоить" современные профессии связистов.

За рабочим столом оператора связи можно с помощью гарнитуры записать приветственное сообщение клиенту. В зоне обучения профессии монтера можно научиться сращивать кабель, а потом забраться на столб и проверить воздушные линии связи. Инсталлятор за другим столом проверяет работу модема, чтобы подключить интернет, интерактивное ТВ и домашний телефон.

Напротив инженер телефонной станции соединяет абонента из одного населенного пункта с другим. После этого на карте Алтайского края, где отмечены крупные города и райцентры, загорается сигнал (соединение установлено успешно). Дети-связисты могут перемещаться по всему городку, проверяя работу городской телефонной сети и качество связи.

Ирина Белкина,

руководитель группы маркетинга и бизнес-анализа Алтайского филиала "Ростелекома":

"Работать в отрасли связи престижно. Связь сегодня нужна повсеместно и круглосуточно. Чтобы обслуживать работу сетей, нужно быть умным, грамотным, знать много программ и технологий. Мы хотим, чтобы “Дом связи” помогал детям узнать базовые профессии рынка телекоммуникаций. Возможно, став взрослым, кто-то выберет себе одну из них и вольется в нашу дружную семью связистов".

На открытие "Дома связи" детей ждал парад сказочных гостей: трансформер Бомблби, вокалоид Мику Хацуне, тролли Алмаз и Розочка, профессор Звездунов со сладким лимонадом и мороженым, хлопушки, шары, много подарков и призов. Дети с удовольствием общались с любимыми персонажами, угощались сладким и знакомились с тем, как устроена сложная и интересная отрасль связи.

СПРАВКА

Детский город профессий "Кидвиль" открылся в Барнауле семь месяцев назад. Он представляет собой игровую зону, в которой воссоздается город. Жителям города (детям) выдаются паспорта и "местная валюта" (вили). В каждом из учреждений для детей проводятся мастер-классы, помогающие "освоить" одну из профессий, которые в них представлены. Сейчас вместе с "Домом связи" в "Кидвиле" 14 локаций, где можно познакомиться примерно с 50 профессиями.