"Ростелеком" поздравил жителей Барнаула с 80-летием Алтайского края и с Днем города

День города. Фото: архив компании "Ростелеком". День города. Фото: архив компании "Ростелеком". День города. Фото: архив компании "Ростелеком". День города. Фото: архив компании "Ростелеком". День города. Фото: архив компании "Ростелеком". День города. Фото: архив компании "Ростелеком". День города. Фото: архив компании "Ростелеком". День города. Фото: архив компании "Ростелеком". День города. Фото: архив компании "Ростелеком". День города. Фото: архив компании "Ростелеком". День города. Фото: архив компании "Ростелеком". День города. Фото: архив компании "Ростелеком". День города. Фото: архив компании "Ростелеком". День города. Фото: архив компании "Ростелеком". День города. Фото: архив компании "Ростелеком". День города. Фото: архив компании "Ростелеком". День города. Фото: архив компании "Ростелеком". День города. Фото: архив компании "Ростелеком". День города. Фото: архив компании "Ростелеком". День города. Фото: архив компании "Ростелеком". День города. Фото: архив компании "Ростелеком". День города. Фото: архив компании "Ростелеком". День города. Фото: архив компании "Ростелеком". День города. Фото: архив компании "Ростелеком".

16 сентября в эпицентре масштабного праздника – на площади А. Сахарова оператор связи разместил несколько голубых шатров для семейного отдыха и развлечений. Здесь можно было выпить кофе, отдохнуть на пуфах, получить консультации по услугам компании. На фирменных стойках компании аниматоры учили детей разных возрастов готовить лизунов и прыгунов, делать татуировки в тату-баре, собирать огромные пазлы. Особой популярностью у семей и влюбленных пар пользовался флипбук. Маленькую книжку, состоящую из набора картинок, которые при перелистывании создают иллюзию движения, все участники действа получали в подарок. Центральным событием праздника стало создание граффити. В течение трех с половиной часов барнаульский художник Василий Табакаев со своей командой на десятиметровом полотне рисовали картину "Улетный Ростелеком", символизирующую современные услуги компании.

Музыкально-развлекательная программа с известным барнаульским шоуменом Андреем Брусникой в парке Центрального района города превратилась в настоящий детский праздник со множеством конкурсов, сладкими призами и фирменными сувенирами. Компании помогали партнеры – Центр семьи и детства "ИМКА", город профессий "Кидвиль", арт-терапевт и психолог Евгения Кондрашова и другие.

Первый день празднования завершился чествованием финалистки конкурса "Бизнес-леди", который "Ростелеком" организовал в Инстаграме, а также модным показом от известных торговых брендов "Kocheli", региональных дизайнеров "Teplizza_market", дизайнеров Москвы и Санкт-Петербурга от "toknow tobuy". Показ представляли партнеры "Ростелекома" - модельное агентство Viva Моdels и детская академия моды и стиля "New style". Вечернее шоу проходило на центральной сцене "барнаульского Арбата" (ул. Малотобольская) при большом скоплении поклонников фэшн-индустрии.

17 сентября компания встречала барнаульцев на первом городском фестивале барбекю "Парк гриль" в честь Дня Города, проходившем в Парке спорта Алексея Смертина. Пришедших отдохнуть горожан ждали сочные шашлыки, стейки на гриле, колбаски, фирменные бургеры, всевозможные виды дичи, рыбы и овощей на гриле. "Ростелеком" организовал детские мастер-классы "интерактивные бутерброды", "собака из сосисок", "канапе", семейный мастера-класс по горячим напиткам, конкурс по росписи тарелок кетчупом и майонезом, конкурс пазлов "собери пирог". Ярким событием гастрономического фестиваля стало бармен-шоу. "Ростелеком" на шоу представлял десятикратный чемпион Сибири по флейрингу, представитель "ТОП-10 лучших барменов мира" Владимир Суриков, который показал зрителям мастер-класс по владению бутылками и шейкером и потряс зрителей высокой техникой владения своей профессией.

В течение двух дней на праздничных площадках "Ростелекома" работали инстапринтеры. Горожане могли тут же получить распечатанные фото из Инстаграма, а также принять участие сразу в нескольких фотоконкурсах, организованных в популярной соцсети. Для этого нужно было выставить свое фото в личном аккаунте с одним из трех хештегов - #ДетиРостелеком, #РостелекомАлтай22, #РостелекомМодно.

Кроме того, все попавшие в объектив фотографа "Ростелекома" горожане могли после праздника скачать свои фотографии по ссылке, размещенной в шапке профиля @rostelecom.altai.