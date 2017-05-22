"Ростелеком" расскажет об инновационных сервисах и услугах для бизнес- и госструктур Алтайского края

Мобильная связь "Ростелеком" была запущена в ноябре прошлого года по модели виртуального оператора (MVNO). С этого времени федеральный оператор является поставщиком полноценного пакетного предложения 4Play (стационарная телефония, скоростной доступ в интернет, цифровое ТВ, мобильная связь). Для клиентов корпоративного и государственного сегментов любого масштаба и численности коллектива компания подготовила персональные предложения, включая сохранение привычной нумерации.

В рамках бизнес-семинара специалисты компании расскажут об инновационных сервисах, помогающих оптимизировать работу организаций, а также защитить информацию от вредоносного софта. Сегодня в портфеле "Ростелекома" – порядка 20 облачных услуг, которые помогают снизить затраты на эксплуатацию инфраструктуры организаций и сосредоточиться на решении прямых бизнес-задач. Интерфейс у сервисов максимально простой, услуги подключаются и управляются онлайн. Серверы, программное обеспечение, обслуживающий персонал – всё это становится заботой оператора, что немаловажно в нынешних условиях оптимизации бюджетов.

Одной из ключевых услуг компании является "Виртуальный ЦОД", облачный сервис предоставления в аренду вычислительных мощностей, систем хранения данных и резервного копирования с доступом через интернет или VPN. На семинаре клиентам будут представлены такие инновационные сервисы как "ВидекомфоРТ" (облачное видеонаблюдение с любого гаджета с подключением к интернету и доступом к видеоархиву), "Wi-Fi Нotspot", позволяющий организовать защищенную беспроводную сеть, установив одну или несколько точек доступа Wi-Fi и обеспечить высокоскоростной доступ в Интернет для сотрудников и посетителей компании, "Облачная АТС" и ряд других сервисов.

Бизнес-семинар состоится 24 мая, в 13.30 в торгово-офисном центре "Проспект".

Справка

В 2016 году компания стала исполнителем 69 проектов на предоставление услуг связи и программных решений государственным заказчикам и коммерческим компаниям Алтайского края. Практически треть заказов занимали комплексные инфраструктурные проекты и разработка программных решений.

Среди корпоративных заказчиков "Ростелекома" – региональные представительства федеральных ведомств, правительство края, силовые структуры, банки, крайизбирком и другие.