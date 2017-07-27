"Ростелеком" за первое полугодие подключил к ТВ 36 сел Алтайского края.

С начала года возможность смотреть и управлять домашним ТВ в цифровом качестве получили жители сел 17 районов края. Это села Рубцовского, Алейского, Калманского, Курьинского, Чарышского, Бурлинского, Крутихинского, Романовского, Родинского и других районов.

В 34 населенных пунктах края абоненты могут выбрать любой из четырех основных пакетов телеканалов – более 200 каналов, а также дополнительно подключить пакеты "Твое кино", "Твой идеальный HD", "Наш Футбол", "Amedia Premium". Широкий выбор телеканалов доступен жителям всех алтайских городов, селам Первомайского района, отдаленным райцентрам Солонешное, Михайловское, Солтон, Шипуново, малым селам Николаевка, Малиновое озеро и другим. В 306 сельских населенных пунктах края доступно свыше 120 телеканалов - основной пакет каналов "Твой Стартовый", а также дополнительные каналы "Взрослый" (18+), "Наш футбол", "Amedia Premium" и "Твой Идеальный HD".

Сергей Лавренюк,

сообщил директор Алтайского филиала ПАО "Ростелеком":

Благодаря расширению мультисервисной сети и увеличению пропускной способности каналов "Ростелеком" за полтора года подключил "Интерактивное ТВ" еще в 132 малых селах Алтайского края. Несмотря на то, что услуга в сельской местности предоставляется на базе медных линий (технология xDSL), жители получают весь комплекс интерактивных сервисов и качественный лицензионный контент, как в городе. Я надеюсь, что 100-тысячный абонент интерактивного телевидения на Алтае, которого мы ожидаем к концу года, будет как раз из села.

Справка

Ключевые преимущества цифрового ТВ от "Ростелекома" – сервис "управление просмотром" на всех телеканалах (архив передач, пауза/перемотка, запись программ), доступ к контенту с пяти экранов (мультискрин), родительский контроль, а также возможность приобретать любой цифровой контент – телевидение, видео, караоке. В 2016 году "Интерактивное телевидение" от "Ростелекома" признано "Лучшей услугой года" на Алтае. другие. "Интерактивное телевидение" доступно при наличии технической возможности по технологиям ADSL, ETTH, GPON. При одновременном подключении других услуг компании – интернета, телефонии - и телевидения клиентам предоставляются скидки на услуги (плата за подключение ТВ не взимается). Информацию о подключении к услуге можно узнать по телефону 8-800-1000-800, а также на сайте www.rt.ru.

*В 2016 году "Интерактивное телевидение" от "Ростелекома" признано "Лучшей услугой года" на Алтае. Эксперты отметили такие преимущества "Интерактивного ТВ", как современный уровень и удобство предоставления, наличие большого числа клиентов и географии услуги и другие.