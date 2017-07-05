Ростуризм: В России не хватает гостиниц к чемпионату мира по футболу

Ростуризм зафиксировал нехватку гостиниц, принимающих болельщиков чемпионата мира по футболу 2018 года. К приему болельщиков мирового первенства по футболу пока не готовы шесть из 11 регионов РФ. В некоторых регионах не согласны с оценкой Ростуризма о дефиците гостиниц — сейчас идет активное строительстве мест, где разместят болельщиков, сообщает издание "Известия".
В докладе ведомства сказано, что пять субъектов РФ (Москва, Санкт-Петербург, Республика Татарстан, Краснодарский край, Свердловская область), которые задействованы в проведении чемпионата мира по футболу FIFA-2018, располагают необходимым количеством средств размещения. Остальные шесть субъектов — Волгоградская область, Калининградская область, Нижегородская область, Республика Мордовия, Ростовская область, Самарская область — испытывают дефицит в гостиницах.
Однако в регионах с такой оценкой не согласны. К примеру, в Калининграде действует около 200 коллективных средств размещения, а на территории Волгоградской области подготовлено 190 гостиниц. В Самарской области работают более 300 гостиниц (около 18 тыс. номеров). В других регионах информации о состоянии гостиничного фонда не предоставили, отмечает издание.
Отельеры полагают, что часть туристов смогут принять хостелы и частный сектор. В частности, такого мнения придерживается вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России Вадим Прасов.
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