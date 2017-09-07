"Росводоканал Барнаул" готовит оборудование к пиковым нагрузкам

В фильтрах речная вода проходит последнюю стадию очистки. На этом этапе удаляются мелкие и не отстоявшиеся частицы загрязнений. Вода проходит через слой фильтрующей загрузки – кварцевого песка, который задерживает остатки загрязнений и примесей. На двух площадках очистных сооружений расположен 21 фильтр.

Дмитрий Павлюченко,

главный инженер "Росводоканал Барнаул":

До ремонта на этом фильтре в периоды пиковых нагрузок, которые происходят в паводок, существенно снижался фильтроцикл (способность работы фильтра без очистки) и, соответственно, увеличивался расход воды на его промывку. Сейчас здесь установлена новая дренажная система, что позволит избежать дополнительной нагрузки на очистные сооружения и повысить надежность водоснабжения города.

В ходе работ в фильтре №3, помимо установки современной дренажно-распределительной системы, восстановлены железобетонные конструкции, установлена аэрационная система, засыпано около 200 тонн нового фильтрующего.

Работы выполнялись в рамках программы водоканала по текущему и капитальному ремонту на 2017 год. Стоимость составила порядка 7,5 млн рублей. В 2018 году планируется отремонтировать еще один фильтр.