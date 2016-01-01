Рубль оказался самой привлекательной валютой в мире для инвесторов

Котировки российской валюты в последнюю неделю уходящего года впервые за несколько лет демонстрирует рост, тогда как обычно в декабре рубль показывал ослабление. Курс рубля на Московской бирже составил почти 60 рублей за американский доллар, достигнув максимальной отметки с лета прошлого года. В начале этого года доллар стоил почти 86 рублей.
По мнению экспертов Bloomberg, рубль стал самой привлекательной инвестиционной валютой в мире. За год российская валюта укрепилась не только по отношению к американскому доллару, но и к евро. В конце января 2016 года за один евро давали почти 94 рубля, а 28 декабря евро стоил уже 62,4 рубля. В среднем по году евро сформировался на уровне 74 рублей, доллар - около 67 рублей. Среди факторов, поддержавших движение вверх рублевых котировок, аналитики называют рост цен на "черное золото" и победу Дональда Трампа на президентских выборах в США.
В UBS Group AG полагают, что относительно высокие процентные ставки и восстановление цен на нефть будут стимулировать курс национальной валюты России к росту. По мнению аналитиков, у рубля есть шансы укрепиться еще на 26% в течение следующего года среди валют Европы, Ближнего Востока и Африки (регион EMEA). Сами россияне настроены довольно оптимистично. По данным ВЦИОМ, больше половины соотечественников (56%), у которых есть сбережения, продолжают хранить их в рублях.
Между тем, ранее на этой неделе министр финансов РФ Антон Силуанов выразил уверенность в том, что дополнительные курсовые колебания рубля, даже в сторону укрепления, не нужны российской экономике, которая приспособилась к нынешнему курсу. По словам главы ведомства, 2017 году Минфин не ожидает серьезных колебаний курса рубля, "поскольку в нынешних прогнозах не ожидает резких изменений ставок Федрезерва США", пишет "Эксперт".
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