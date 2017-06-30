Рубцовчане опасаются, что осенью у них случится экологическая катастрофа

Четвертый год подряд у нас поднимается уровень грунтовых вод, с каждым годом все выше. Критического уровня он достиг осенью прошлого года, когда вода залила все погреба и подполья. Во многих домах вода простояла всю зиму. Весной ситуация еще более обострилась.

По данным администрации, подтопленными оказались 2,6 тыс. домов. Если учесть, что администрация учитывала только тех, кто к ним обращался за помощью, а многие люди не стали обращаться, так как реальной помощи никто не оказывает, то ситуация еще более катастрофическая. От переизбытка ваги земля потеряла прочность, поэтому у частных домов ломаются фундаменты, оседают стены, перекошены дверные проемы и окна. В некоторых домах двери не закрываются, рушатся стены и потолки. Огороды были долгое время затоплены, покрылись зеленой пленкой.

Уже середина июня, а под полом стоит вода. Астматики и дети болеют, им трудно дышать. Вместо провести исследования и выявить причины экологической катастрофы, принять меры к ее устранения, оказать людям гуманитарную помощь, в городе отменили чрезвычайную ситуацию. Но на деле ситуация продолжает оставаться чрезвычайной. Осенние дожди могут сделать ее катастрофической.