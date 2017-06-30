Рубцовчане опасаются, что осенью у них случится экологическая катастрофа

Житель Рубцовска 29 июня провел одиночный пикет у зданий краевого парламента и правительства Алтайского края. Он привлекал внимание прохожих в бедственному положению домов его родного города, попавших в зону подтопления грунтовыми водами. Этот вопрос депутаты регионального Заксобрания обсудили на сессии, прошедшей в этот день.
На 15-минутке, отведенной в конце сессии для выступлений депутатов, лидер алтайских коммунистов Мария Прусакова зачитала обращение жителей Рубцовска.
Мария Прусакова,
руководитель фракции КПРФ в Алтайском краевом Законодательном собрании:
Четвертый год подряд у нас поднимается уровень грунтовых вод, с каждым годом все выше. Критического уровня он достиг осенью прошлого года, когда вода залила все погреба и подполья. Во многих домах вода простояла всю зиму. Весной ситуация еще более обострилась.
По данным администрации, подтопленными оказались 2,6 тыс. домов. Если учесть, что администрация учитывала только тех, кто к ним обращался за помощью, а многие люди не стали обращаться, так как реальной помощи никто не оказывает, то ситуация еще более катастрофическая. От переизбытка ваги земля потеряла прочность, поэтому у частных домов ломаются фундаменты, оседают стены, перекошены дверные проемы и окна. В некоторых домах двери не закрываются, рушатся стены и потолки. Огороды были долгое время затоплены, покрылись зеленой пленкой.
Уже середина июня, а под полом стоит вода. Астматики и дети болеют, им трудно дышать. Вместо провести исследования и выявить причины экологической катастрофы, принять меры к ее устранения, оказать людям гуманитарную помощь, в городе отменили чрезвычайную ситуацию. Но на деле ситуация продолжает оставаться чрезвычайной. Осенние дожди могут сделать ее катастрофической.
По словам Прусаковой, это письмо подписали 870 жителей Рубцовска.
Представитель губернатора и правительства в АКЗС Антон Васильев сообщил, что, по его данным, пикет проводил член рубцовской парторганизации, поэтому его действия больше напоминают пиар-акцию. Возмущенная Прусакова сказала, что официально передаст Васильеву обращение с подписями, которых значительно больше, чем членов партии в Рубцовске.
Председатель АКЗС Александр Романенко сказал, что тема уже находится на контроле региональных властей. На следующей неделе в Рубцовск поедет губернатор края Александр Карлин, который в том числе будет заниматься в городе решением и этой проблемы.
Александр Романенко,
председатель Алтайского краевого Законодательного собрания:
Решение на сегодняшний день принято, в том числе по компенсациям пострадавшим людям.
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