Рубцовчанин заплатил мошеннику 10 тысяч рублей за утерянные документы

В полицию Рубцовска обратился местный житель, который стал жертвой мошенника. Он заплатил ему 10 тысяч рублей, пытаясь вернуть свои документы, сообщает пресс-служба краевого МВД.
По данным полиции, мужчина выложил в соцсетях объявление об утере документов. Через некоторое время ему позвонил незнакомый мужчина и сообщил, что он нашел его документы и готов вернуть их за вознаграждение. Потерпевший согласился и перевел на абонентский номер, с которого звонил незнакомец, 10 тысяч рублей. После перевода денег, номер мошенника стал недоступен. По словам мужчины, знал о телефонном мошенничестве, но мошенникам все же удалось его обмануть.
Предварительно уже установлено, что телефонный номер мошенника зарегистрирован в Вологодской области.
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