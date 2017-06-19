Рубцовчанин заплатил мошеннику 10 тысяч рублей за утерянные документы

По данным полиции, мужчина выложил в соцсетях объявление об утере документов. Через некоторое время ему позвонил незнакомый мужчина и сообщил, что он нашел его документы и готов вернуть их за вознаграждение. Потерпевший согласился и перевел на абонентский номер, с которого звонил незнакомец, 10 тысяч рублей. После перевода денег, номер мошенника стал недоступен. По словам мужчины, знал о телефонном мошенничестве, но мошенникам все же удалось его обмануть.

Предварительно уже установлено, что телефонный номер мошенника зарегистрирован в Вологодской области.