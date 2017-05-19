Рубцовчанина осудили за уклонение от призыва в армию

Жителя Рубцовска 1995 года рождения признали виновным в уклонении от призыва на военную службу. По данным прокуратуры Алтайского края, парень не явился на призывную кампанию в военкомат, сообщает пресс-служба ведомства. Ему предстоит выплатить штраф в размере 30 тысяч рублей.
Сообщается, что на первоначальный воинский учёт молодого человека поставили в 2012 году. У него не было законных основания для отсрочки от призыва.
В период весеннего и осеннего призывов прошлого года призывнику под подпись неоднократно вручали повестку о явке в военкомат для прохождения призывной комиссии. Ему было известно, что в случае неявки без уважительной причины он будет привлечен к уголовной ответственности.
Не желая служить в рядах армии, парень на комиссию не явился и указал, что у него якобы есть проблемы со здоровьем. Однако по результатам обследованием он был признан годным к военной службе. Несмотря на это парень в отдел военкомата в назначенное время не явился, тем самым умышленно уклонился от призыва на военную службу.
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