Рубцовчанина осудили за запрещенные вещества из Беларуси

Суд установил, что в феврале 2017 года подсудимый заказал с интернет-сайта в Беларуси сильнодействующие вещества. Мужчину задержали при получении посылки на почте в Рубцовске.

Как было установлено, мужчина знал о том, что нарушает закон, но все равно заказал эти вещества. В суде он признал свою вину и раскаялся. Его приговорили к штрафу в 90 тысяч рублей.