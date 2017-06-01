Рубцовчанина осудили за запрещенные вещества из Беларуси

Рубцовский городской суд вынес приговор местному жителю, которого обвиняли в контрабанде сильнодействующих веществ по почте. Об этом сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.
Суд установил, что в феврале 2017 года подсудимый заказал с интернет-сайта в Беларуси сильнодействующие вещества. Мужчину задержали при получении посылки на почте в Рубцовске.
Как было установлено, мужчина знал о том, что нарушает закон, но все равно заказал эти вещества. В суде он признал свою вину и раскаялся. Его приговорили к штрафу в 90 тысяч рублей.
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