Рубцовчанка стала участницей музыкального проекта на НТВ 

По данным телеканала НТВ, у Саши была большая семья: мама, папа, две сестры и бабушка с дедушкой. Девочка пошла в школу, когда ей было 6 лет, на год раньше начала заниматься музыкой и танцами. После смерти папы от инфаркта Сашу воспитывала бабушка — папина мама, а сестры жили с бабушкой по маминой линии. Сёстры учились в одной школе и виделись каждый день, пока не случилась трагедия: средняя сестра погибла в аварии. Потом не стало бабушки, и опеку детей взяла тетя. Сейчас Саша живет вместе со старшей сестрой. Девочка учится в школе и планирует после 9-го класса поступить в музыкальный колледж, чтобы осуществить свою месту — стать настоящей эстрадной певицей и достойной артисткой.

Во время проекта педагоги будут работать с ней над голосом, дикцией, постановкой номера. В жюри проекта — музыкальный продюсер Игорь Крутой, оперная и эстрадная певица Маргарита Суханкина, певица Ёлка, композитор, музыкальный продюсер, заслуженный артист России Виктор Дробыш и певец Стас Пьеха.

В перерывах между занятиями школьники посещают бассейн, ходят на дискотеки и знакомятся друг с другом.

Премьера музыкального проекта "Ты супер!" состоится 11 февраля в 20:00 на телеканале НТВ.

Справка

В конкурсе принимают участие 92 вокалиста от 7 до 18 лет из России, Абхазии, Азербайджана, Армении, Беларуси, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Эстонии и Южной Осетии. Финалисты конкурса примут участие в детской "Новой волне" и автоматически пройдут в финальный отборочный этап детского Евровидения.

Екатерина Чурбакова