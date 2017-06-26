Рубцовск будет претендовать на статус опережающей территории

Рубцовск, возможно, будет претендовать на статус территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР), стало известно altapress.ru. Информацию подтвердил вице-премьер правительства края, министр экономического развития Николай Чиняков. Этот статус позволяет создать территорию с мягким налоговым режимом для бизнеса, что должно помочь в привлечении инвесторов.
По словам Николая Чинякова, подавать заявки на получение статуса ТОСЭР можно будет с 1 января 2018 года.
ТОСЭР — часть территории региона, на которой установлен особый правовой режим ведения предпринимательской деятельности с целью формирования благоприятных условий для привлечения инвестиций, обеспечения ускоренного социально-экономического развития и создания комфортных условий для обеспечения жизнедеятельности населения.
Николай Чиняков,
заместитель председателя правительства Алтайского края:
ТОСЭР — это фактически то же самое, что и ТОР (территория опережающего развития). Просто закон "О территориях опережающего социально-экономического развития в РФ" заработал сначала в отношении Дальнего Востока и моногородов, включенных в первую — наиболее проблемную группу. Сейчас категорию тех, кто может претендовать на статус, расширили. В принципе любая территория, начиная с 1 января 2018 года, сможет создавать рабочую группу и претендовать на этот статус.
Чиняков подтвердил, что вопрос участия Рубцовска в этой программе уже обсуждается: и с представителями администрации, и с городским бизнес-сообществом. По данным altapress.ru, лоббировать эту идею на федеральном уровне будет в том числе депутат Госдумы Виктор Зобнев.
Статус ТОСЭР (и ТОР) позволяет претендовать на федеральные средства для создания инфраструктуры в территории, он дает существенные льготы резидентам на первые пять лет по налогам на прибыль, на имущество, на землю, по соцплатежам и освобождает от таможенных сборов.
Напомним, в настоящее время главные претенденты на статус ТОР в Алтайском крае — это Заринск и Новоалтайск. В настоящее время дорабатываются последние документы, необходимые для подачи заявки в Минэкономразвития. По словам Чинякова, на этой неделе заявка должна уйти в министерство.
Факт
Этим летом обучение пройдут команды следующих двух городов края — Алейска и Ярового. В их состав войдут руководители администраций, представители бизнес-сообщества, а также краевые чиновники из профильных ведомств. Команду Алейска будет курировать представитель управления перерабатывающей промышленности, Ярового — управления по промышленности и энергетике.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.