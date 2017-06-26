Рубцовск будет претендовать на статус опережающей территории

По словам Николая Чинякова, подавать заявки на получение статуса ТОСЭР можно будет с 1 января 2018 года.

ТОСЭР — часть территории региона, на которой установлен особый правовой режим ведения предпринимательской деятельности с целью формирования благоприятных условий для привлечения инвестиций, обеспечения ускоренного социально-экономического развития и создания комфортных условий для обеспечения жизнедеятельности населения.

Николай Чиняков,

заместитель председателя правительства Алтайского края:

ТОСЭР — это фактически то же самое, что и ТОР (территория опережающего развития). Просто закон "О территориях опережающего социально-экономического развития в РФ" заработал сначала в отношении Дальнего Востока и моногородов, включенных в первую — наиболее проблемную группу. Сейчас категорию тех, кто может претендовать на статус, расширили. В принципе любая территория, начиная с 1 января 2018 года, сможет создавать рабочую группу и претендовать на этот статус.

Чиняков подтвердил, что вопрос участия Рубцовска в этой программе уже обсуждается: и с представителями администрации, и с городским бизнес-сообществом. По данным altapress.ru, лоббировать эту идею на федеральном уровне будет в том числе депутат Госдумы Виктор Зобнев.

Статус ТОСЭР (и ТОР) позволяет претендовать на федеральные средства для создания инфраструктуры в территории, он дает существенные льготы резидентам на первые пять лет по налогам на прибыль, на имущество, на землю, по соцплатежам и освобождает от таможенных сборов.

Напомним, в настоящее время главные претенденты на статус ТОР в Алтайском крае — это Заринск и Новоалтайск. В настоящее время дорабатываются последние документы, необходимые для подачи заявки в Минэкономразвития. По словам Чинякова, на этой неделе заявка должна уйти в министерство.

Факт

Этим летом обучение пройдут команды следующих двух городов края — Алейска и Ярового. В их состав войдут руководители администраций, представители бизнес-сообщества, а также краевые чиновники из профильных ведомств. Команду Алейска будет курировать представитель управления перерабатывающей промышленности, Ярового — управления по промышленности и энергетике.