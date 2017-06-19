Рубцовский риэлтор продала дом клиента и забрала себе все деньги

По данным прокуратуры, в декабре 2013 года потерпевший, который отбывал наказание в исправительном учреждении, обратился к руководителю риэлторской фирмы, чтобы она продала его дом и земельный участок. После продажи, женщина должна была перечислить деньги на лицевой счет потерпевшего.

Однако, продав все имущество, женщина ничего не сказала бывшему хозяину и забрала себе 297 тысяч рублей.

В ходе следствия женщина свою вину не признала, но большую часть ущерба потерпевшему возместила. Ей назначили штраф в 240 тысяч рублей.