Рубцовский риэлтор продала дом клиента и забрала себе все деньги

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Происшествия

В Рубцовске руководитель риэлторского агентства продала дом и земельный участок одного из своих клиентов, и забирала себе почти 300 тысяч рублей выручки. Об этом сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

Деньги. Недвижимость.
Деньги. Недвижимость. Фото: Moscow-Live.ru/Flickr, CC BY-NC-SA.

По данным прокуратуры, в декабре 2013 года потерпевший, который отбывал наказание в исправительном учреждении, обратился к руководителю риэлторской фирмы, чтобы она продала его дом и земельный участок. После продажи, женщина должна была перечислить деньги на лицевой счет потерпевшего.

Однако, продав все имущество, женщина ничего не сказала бывшему хозяину и забрала себе 297 тысяч рублей.

В ходе следствия женщина свою вину не признала, но большую часть ущерба потерпевшему возместила. Ей назначили штраф в 240 тысяч рублей.

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