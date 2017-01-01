Рубцовский театр получит 4 млн рублей на свет, звук и декорации

За более 30 лет, что я служу в Рубцовском драматическом, не припомню, чтобы театру оказывалась такая солидная поддержка. Несмотря на постоянную востребованность и серьезную загруженность, нашему коллективу деньги достаются нелегко. Мы привыкли каждую заработанную копеечку тратить рационально. Уверена, что и средства, полученные в рамках проекта, администрация театра распределит разумно. Наш театр очень много внимания уделяет детским спектаклям, а они, как известно, нуждаются в хорошем световом и музыкальном оформлении.