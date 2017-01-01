Рубцовский театр получит 4 млн рублей на свет, звук и декорации

В 2017 году Рубцовский драматический театр получит более 4 млн рублей в рамках партийного проекта "Единой России" "Театры малых городов".
Средства направят на косметический ремонт, приобретение световой и звуковой аппаратуры.
Станислав Спивак,
директор Рубцовского драматического театра:
Сегодня, чтобы сделать современный хороший спектакль, одной игры актеров мало. Нужны хороший звук, хороший свет, декорации, костюмы. Обещанные средства мы планируем потратить именно на эти цели, а также на улучшение художественности новых спектаклей.
По словам актрисы театра, председателя первичного отделения Союза театральных деятелей России Татьяны Фоменко, в театре не помнят такой помощи.
Татьяна Фоменко,
актриса, председатель рубцовского первичного отделения Союза театральных деятелей России:
За более 30 лет, что я служу в Рубцовском драматическом, не припомню, чтобы театру оказывалась такая солидная поддержка. Несмотря на постоянную востребованность и серьезную загруженность, нашему коллективу деньги достаются нелегко. Мы привыкли каждую заработанную копеечку тратить рационально. Уверена, что и средства, полученные в рамках проекта, администрация театра распределит разумно. Наш театр очень много внимания уделяет детским спектаклям, а они, как известно, нуждаются в хорошем световом и музыкальном оформлении.
Проект "Театры малых городов" рассчитан на три года. В целом по стране на его финансирование ежегодно предусмотрено по 670 млн рублей, сообщил депутат Госдумы, замсекретаря регионального отделения партии по проектной деятельности Виктор Зобнев, посетивший театр.
Виктор Зобнев,
депутат Государственной Думы:
Алтайский край попал в число пилотных регионов, которым деньги для театров выделены уже в этом году. Театр является одним из старейших в крае, имеет богатую историю, богатый творческий потенциал. И наша задача – приложить все усилия, чтобы он развивался.