Руководитель антикоррупционного центра и алтайского "Голоса" покидает Барнаул

Станислав Андрейчук, руководитель Сибирского центра антикоррупционных исследований "Трансперенси Интернешнл–Р" и алтайский координатор движения "Голос", заявил, что покидает Барнаул и переезжает в Москву. В столице он сосредоточится на работе в "Голосе", а в Барнауле его заменят две женщины.
Станислав Андрейчук будет работать в центральном офисе "Голоса" и заниматься экспертно-аналитической работой. По его словам, единственная причина отъезда в Москву — желание внести изменения в жизнь. Отъезд он задумал полгода назад, и теперь решение принято.
Сибирский центр антикоррупционных исследований возглавит Светлана Тельнова. Она 10 лет работала в некоммерческих организациях и еще три года — в бизнесе (развивала онлайн магазин фермерских продуктов "Еда рядом"), но теперь ушла из бизнеса.
А координатором "Голоса" в Алтайском крае будет кандидат юридических наук Анна Бочило. Она окончила АлтГУ и какое-то время работала там старшим преподавателем кафедры конституционного и международного права.
Справка
Станислав Андрейчук возглавил алтайский "Голос" в январе 2014 года после трагической смерти его предыдущего руководителя Сергея Андреева. На тот момент он работал доцентом кафедры рекламы и культурологии АлтГТУ. Руководителем Сибирского центра антикоррупционных исследований он был назначен в сентября 2014 года.
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