Руководство нескольких барнаульских УК будут судить за позднюю подачу тепла

Управляющие компании до 15 сентября 2017 года не получили акты технической готовности к зимнему периоду по многоквартирным домам. Из-за этого дома не прошли своевременную приемку готовности к отопительному сезону и жители не смогли вовремя получить тепло в квартирах.

В отношении руководителей управляющих организаций возбудили дела по статье "Осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований". Материалы направлены в мировой суд. Санкция статьи предусматривает наказание для должностных лиц в виде штрафа в размере от 50 тысяч до 100 тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет.