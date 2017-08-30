С алтайского детсада взыщут более 80 тысяч рублей за травму ребёнка

Бийский городской суд постановил взыскать с детского сада более 80 тысяч рублей в пользу ребенка, который получил травму в учреждении.
Как сообщает краевая прокуратура, ребенок во время прогулки остался без присмотра воспитателей, поскользнулся и ударился об угол веранды. Мальчик получил травму лица, которую квалифицировали как легкий вред здоровью. Суд решил, что ребенок получил травму исключительно по вине дошкольного учреждения, не обеспечившего безопасные условия пребывания детей на улице.
Жалобу ответчика Алтайский краевой суд оставил без изменения. Руководство учреждения считало, что все произошедшее не более чем несчастный случай, а размер компенсации морального вреда завышен.
В результате с детского сада постановили взыскать 80 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда, причиненного в результате повреждения здоровья, и стоимость лечения в размере 1 711 рублей. На собственника имущества возложили субсидиарную ответственность по обязательствам дошкольного учреждения.
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