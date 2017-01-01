С "Гагаринского старта" запущена последняя в истории ракета "Союз-У"

Запуск станет первым после аварии "Прогресса МС-04", произошедшей 1 декабря 2016 года.

Космический грузовик стартовал с площадки №1 ("Гагаринский старт"), он доставит на МКС около 2,5 тонны различных грузов. В том числе сухие грузы, топливо, воду и сжатые газы. Помимо научного оборудования и комплектующих для системы жизнеобеспечения, в корабле находятся контейнеры с продуктами питания, предметы одежды, медикаменты и средства личной гигиены для членов экипажа.

Этот запуск должен стать последним в истории ракеты "Союз-У", пишет Газета.Ru.

Факт

Ракета, эксплуатируемая с 1973 года, стала самой массовой в отечественной истории освоения космического пространства. Всего с ее помощью было совершено 788 пусков, из которых 22 оказались аварийными.