С "Гагаринского старта" запущена последняя в истории ракета "Союз-У"

С космодрома Байконур стартовала ракета-носитель "Союз-У" с грузовым кораблем "Прогресс МС-05".
Запуск станет первым после аварии "Прогресса МС-04", произошедшей 1 декабря 2016 года.
Космический грузовик стартовал с площадки №1 ("Гагаринский старт"), он доставит на МКС около 2,5 тонны различных грузов. В том числе сухие грузы, топливо, воду и сжатые газы. Помимо научного оборудования и комплектующих для системы жизнеобеспечения, в корабле находятся контейнеры с продуктами питания, предметы одежды, медикаменты и средства личной гигиены для членов экипажа.
Этот запуск должен стать последним в истории ракеты "Союз-У", пишет Газета.Ru.
Факт
Ракета, эксплуатируемая с 1973 года, стала самой массовой в отечественной истории освоения космического пространства. Всего с ее помощью было совершено 788 пусков, из которых 22 оказались аварийными.
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