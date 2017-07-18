S7 и "Уральские авиалинии" могут закрыть часть рейсов из-за метеосводок

О том, что ФГБУ "Авиаметтелеком Росгидромета" перестало предоставлять метеосводки авиакомпаниям и международным информационным системам (SITA, Jeppesen), стало известно на прошлой неделе. Отсутствие информации о погоде в локальных аэропортах (именно их коснулись действия "Авиаметтелекома") ведет к угрозе безопасности полетов, пишут "Ведомости".

В связи с этим некоторые авиакомпании рассматривают вопрос об отмене части рейсов. Среди них — авиакомпании "Сибирь" (вместе с авиакомпанией "Глобус" входит в S7 Group) и "Уральские авиалинии" (вторая крупнейшая частная компания в России).

Проблема заключается в том, что "Авиаметтелеком" готовит для международного распространения сводки погоды только по 19 крупнейшим российским аэропортам, хотя раньше готовил по 56. "Уральские авиалинии" с ФГБУ не работают с 2012 года и получали всю информацию от SITA. С отказом "Авиаметтелекома" передавать метеосводки информационным системам количество информации о погоде в аэропортах назначения сильно ограничено, пояснил изданию один из менеджеров авиакомпании.

"Авиаметтелеком" предоставлял информацию о погоде на этапе подготовки к полету. Отсутствие таких данных — нарушение правил предполетной подготовки. На основе предварительного прогноза диспетчер рассчитывает маршрут рейса, запасной аэродром, количество топлива. Пока "Уральские авиалинии" не планируют отменять рейсы, но работать в отсутствие метеосводок очень тяжело.

В самом "Авиаметтелекоме" поясняют, что проблем с получением сводок погоды нет, а есть проблемы с оплатой услуг компании. По словам гендиректора предприятия Марины Петровой, кроме S7 и "Уральских авиалиний", все авиакомпании, в том числе "Аэрофлот", заключили договоры с ФГБУ и получают от него метеорологическую информацию. А список аэропортов, по которым сводки предоставляются для международного обмена, был скорректирован Минтрансом, пишет ura.ru.