С пропавшими матерью и ребёнком из Алтайского края всё хорошо, но их продолжают искать

25 июля женщина с дочерью ушли из дома в Краснощеково. Известно, что Наталья Нихаенко страдает бродяжничеством и психическим расстройством, ей может быть необходима медицинская помощь. Через некоторое время после начала поисков выяснилось, что 39-летняя сельчанка периодически отзванивается родным и сообщает, что с ней и дочкой все в порядке, просто они не хотят жить в Алтайском крае. Женщина поехала покорять "северную столицу" России.

Искать их все равно будут, потому что бабушка 9-летней Виктории желает вернуть внучку обратно, ведь во время скитаний с девочкой может произойти все что угодно. К тому же ребенок не посещает школу.

Приметы пропавших:

Пропавшие мать и дочь.

Наталья Нихаенко, 39 лет.

рост 170-175 см;

худощавое телосложение;

темно-русые волосы;

голубые глаза.

Была одета (предположительно):

белая футболка;

серые или синие джинсы;

красно-чёрные кроссовки.

Виктория Никанорова, 9 лет.

рост 120 см;

худощавое телосложение;

темно-русые волосы ниже плеч;

голубые глаза.

Была одета (предположительно):

белая футболка;

голубые джинсы со стразами;

чёрно-синие кроссовки.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего, просят позвонить 02 (120) либо 8-800-700-5452 (звонок бесплатный).