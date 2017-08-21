С пропавшими матерью и ребёнком из Алтайского края всё хорошо, но их продолжают искать

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Сегодня, 15:31.
Жизнь

В Алтайском крае продолжают разыскивать 39-летнюю Наталью Нихаенко и ее 9-летнюю дочь Викторию. Известно, что с обеими все в порядке, пропавшие следуют в сторону Санкт-Петербурга. Об этом altapress.ru сообщили в СУ СКР по Алтайскому краю.

Железнодорожный вокзал, электричка.
Железнодорожный вокзал, электричка. Фото: altapress.ru.

25 июля женщина с дочерью ушли из дома в Краснощеково. Известно, что Наталья Нихаенко страдает бродяжничеством и психическим расстройством, ей может быть необходима медицинская помощь. Через некоторое время после начала поисков выяснилось, что 39-летняя сельчанка периодически отзванивается родным и сообщает, что с ней и дочкой все в порядке, просто они не хотят жить в Алтайском крае. Женщина поехала покорять "северную столицу" России.

Искать их все равно будут, потому что бабушка 9-летней Виктории желает вернуть внучку обратно, ведь во время скитаний с девочкой может произойти все что угодно. К тому же ребенок не посещает школу.

Приметы пропавших:

Пропавшие мать и дочь.
Пропавшие мать и дочь.

Наталья Нихаенко, 39 лет.

  • рост 170-175 см;
  • худощавое телосложение;
  • темно-русые волосы;
  • голубые глаза.

Была одета (предположительно):

  • белая футболка;
  • серые или синие джинсы; 
  • красно-чёрные кроссовки.

Виктория Никанорова, 9 лет.

  • рост 120 см;
  • худощавое телосложение;
  • темно-русые волосы ниже плеч;
  • голубые глаза.

Была одета (предположительно):

  • белая футболка;
  • голубые джинсы со стразами; 
  • чёрно-синие кроссовки.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего, просят позвонить 02 (120) либо 8-800-700-5452 (звонок бесплатный).

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