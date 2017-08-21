С пропавшими матерью и ребёнком из Алтайского края всё хорошо, но их продолжают искать

В Алтайском крае продолжают разыскивать 39-летнюю Наталью Нихаенко и ее 9-летнюю дочь Викторию. Известно, что с обеими все в порядке, пропавшие следуют в сторону Санкт-Петербурга. Об этом altapress.ru сообщили в СУ СКР по Алтайскому краю.
25 июля женщина с дочерью ушли из дома в Краснощеково. Известно, что Наталья Нихаенко страдает бродяжничеством и психическим расстройством, ей может быть необходима медицинская помощь. Через некоторое время после начала поисков выяснилось, что 39-летняя сельчанка периодически отзванивается родным и сообщает, что с ней и дочкой все в порядке, просто они не хотят жить в Алтайском крае. Женщина поехала покорять "северную столицу" России.
Искать их все равно будут, потому что бабушка 9-летней Виктории желает вернуть внучку обратно, ведь во время скитаний с девочкой может произойти все что угодно. К тому же ребенок не посещает школу.
Приметы пропавших:
Наталья Нихаенко, 39 лет.
- рост 170-175 см;
- худощавое телосложение;
- темно-русые волосы;
- голубые глаза.
Была одета (предположительно):
- белая футболка;
- серые или синие джинсы;
- красно-чёрные кроссовки.
Виктория Никанорова, 9 лет.
- рост 120 см;
- худощавое телосложение;
- темно-русые волосы ниже плеч;
- голубые глаза.
Была одета (предположительно):
- белая футболка;
- голубые джинсы со стразами;
- чёрно-синие кроссовки.
Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего, просят позвонить 02 (120) либо 8-800-700-5452 (звонок бесплатный).
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