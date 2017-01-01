С 1 января 2017 года повышается пенсионный возраст российских чиновников

Документ опубликован на сайте Кремля.

Новые правила выхода на пенсию с 1 января 2017 года действуют для государственных гражданских служащих, муниципальных служащих, а также для лиц, занимающих государственные должности РФ, государственные должности региона и муниципальные должности на постоянной основе, пишут "Известия".

Все эти категории получат право на назначение и выплату страховой пенсии по старости: мужчины — по достижении возраста 65 лет, женщины — 63 лет.

Однако увеличение "пенсионного порога" будет проходить поэтапно, ежегодно по полгода.

Кроме того, с 15 до 20 лет возрастает продолжительность стажа госслужбы, дающего право на пенсию по выслуге лет. Он также будет увеличиваться ежегодно на полгода. Кроме того, с одного года до пяти лет увеличился минимальный срок работы в качестве депутата Госдумы и члена Совета Федерации для получения права на ежемесячную доплату к страховой пенсии по старости.

Законопроект был принят Госдумой в мае. Позднее в том же месяце поправки были утверждены президентом.

В апреле повысить пенсионный возраст до 65 лет и для мужчин, и для женщин с шагом 6-12 месяцев в год предлагал Минфин, пишет Lenta.ru.

Факт

Сейчас пенсионный возраст в России составляет 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин.