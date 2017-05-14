Садовые участки жителей Алтайского края атаковали тарантулы

В Алтайском крае появились тарантулы. Фото: Barnaul22. В Алтайском крае появились тарантулы. Фото: Barnaul22.

О первом случае 12 мая сообщил телеканал "Катунь 24". О находке журналистам сообщила семья Герман. Горожане обнаружили тарантула у себя на участке в посёлке Солнечная поляна. Паука передали на изучение ученым.

Про второй случай 14 мая сообщает сообщество Barnaul22. Жительница Заринского района Наталья Кипрушева рассказала, что во время посадки картошки обнаружила у себя на огороде паука размером 5-6 см.

"Думали просто большой паук, но, как выяснилось, тарантул. Случай не единичный!", — написала Наталья Кипрушева.

Тарантул — род крупных ядовитых аранеоморфных пауков из семейства пауков-волков. Тарантулы обитают в засушливых районах: степях, пустынях. Хотя яд тарантула для некоторых животных смертелен, для жизни человека он опасности не представляет.

По данным Barnaul22, похожих пауков видели в Завьяловском районе и на озере Большое Яровое.

Необычные пауки появляются в летний сезон на Алтае уже не первый год. Так, два года назад altapress.ru сообщал о появлении каракуртов. Ирина Кудряшова, доцент кафедры зоологии и физиологии АлтГУ, тогда объясняла, что это может быть обусловлено вспышкой численности данного вида пауков в соседнем Казахстане, а также жаркой и сухой погодой. Во время жаркой погоды пауки активизируются и мигрируют в северные районы.