Садовые участки жителей Алтайского края атаковали тарантулы

В Алтайском крае за последние дни зафиксировано несколько случаев, когда люди нашли на своих участках тарантулов.
О первом случае 12 мая сообщил телеканал "Катунь 24". О находке журналистам сообщила семья Герман. Горожане обнаружили тарантула у себя на участке в посёлке Солнечная поляна. Паука передали на изучение ученым.
Про второй случай 14 мая сообщает сообщество Barnaul22. Жительница Заринского района Наталья Кипрушева рассказала, что во время посадки картошки обнаружила у себя на огороде паука размером 5-6 см.
"Думали просто большой паук, но, как выяснилось, тарантул. Случай не единичный!", — написала Наталья Кипрушева.
Тарантул — род крупных ядовитых аранеоморфных пауков из семейства пауков-волков. Тарантулы обитают в засушливых районах: степях, пустынях. Хотя яд тарантула для некоторых животных смертелен, для жизни человека он опасности не представляет.
По данным Barnaul22, похожих пауков видели в Завьяловском районе и на озере Большое Яровое.
Необычные пауки появляются в летний сезон на Алтае уже не первый год. Так, два года назад altapress.ru сообщал о появлении каракуртов. Ирина Кудряшова, доцент кафедры зоологии и физиологии АлтГУ, тогда объясняла, что это может быть обусловлено вспышкой численности данного вида пауков в соседнем Казахстане, а также жаркой и сухой погодой. Во время жаркой погоды пауки активизируются и мигрируют в северные районы.
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