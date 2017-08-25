"Алга, Кайрат!": как футболист Андрей Аршавин открыл международный турнир в Барнауле

В Барнауле Андрей Аршавин открыл Международный детский турнир . Фото: Олег Богданов. altapress.ru
В Барнауле Андрей Аршавин открыл Международный детский турнир . Фото: Олег Богданов. altapress.ru
В Барнауле Андрей Аршавин открыл Международный детский турнир . Фото: Олег Богданов. altapress.ru
В Барнауле Андрей Аршавин открыл Международный детский турнир . Фото: Олег Богданов. altapress.ru
В Барнауле Андрей Аршавин открыл Международный детский турнир . Фото: Олег Богданов. altapress.ru
В Барнауле Андрей Аршавин открыл Международный детский турнир . Фото: Олег Богданов. altapress.ru
В Барнауле Андрей Аршавин открыл Международный детский турнир . Фото: Олег Богданов. altapress.ru
В Барнауле Андрей Аршавин открыл Международный детский турнир . Фото: Олег Богданов. altapress.ru
В Барнауле Андрей Аршавин открыл Международный детский турнир . Фото: Олег Богданов. altapress.ru
В Барнауле Андрей Аршавин открыл Международный детский турнир . Фото: Олег Богданов. altapress.ru
В Барнауле Андрей Аршавин открыл Международный детский турнир . Фото: Олег Богданов. altapress.ru
В Барнауле Андрей Аршавин открыл Международный детский турнир . Фото: Олег Богданов. altapress.ru
В Барнауле Андрей Аршавин открыл Международный детский турнир . Фото: Олег Богданов. altapress.ru
В Барнауле Андрей Аршавин открыл Международный детский турнир . Фото: Олег Богданов. altapress.ru
В Барнауле Андрей Аршавин открыл Международный детский турнир . Фото: Олег Богданов. altapress.ru
В Барнауле Андрей Аршавин открыл Международный детский турнир . Фото: Олег Богданов. altapress.ru
В Барнауле Андрей Аршавин открыл Международный детский турнир . Фото: Олег Богданов. altapress.ru
В Барнауле Андрей Аршавин открыл Международный детский турнир . Фото: Олег Богданов. altapress.ru
В Барнауле Андрей Аршавин открыл Международный детский турнир . Фото: Олег Богданов. altapress.ru
В Барнауле Андрей Аршавин открыл Международный детский турнир . Фото: Олег Богданов. altapress.ru
В Барнауле Андрей Аршавин открыл Международный детский турнир . Фото: Олег Богданов. altapress.ru
В Барнауле Андрей Аршавин открыл Международный детский турнир . Фото: Олег Богданов. altapress.ru
В Барнауле Андрей Аршавин открыл Международный детский турнир . Фото: Олег Богданов. altapress.ru
В Барнауле Андрей Аршавин открыл Международный детский турнир . Фото: Олег Богданов. altapress.ru
В Барнауле Андрей Аршавин открыл Международный детский турнир . Фото: Олег Богданов. altapress.ru
В Барнауле Андрей Аршавин открыл Международный детский турнир . Фото: Олег Богданов. altapress.ru
В Барнауле Андрей Аршавин открыл Международный детский турнир . Фото: Олег Богданов. altapress.ru
В Барнауле Андрей Аршавин открыл Международный детский турнир . Фото: Олег Богданов. altapress.ru
В Барнауле Андрей Аршавин открыл Международный детский турнир . Фото: Олег Богданов. altapress.ru
В Барнауле Андрей Аршавин открыл Международный детский турнир . Фото: Олег Богданов. altapress.ru
В Барнауле Андрей Аршавин открыл Международный детский турнир . Фото: Олег Богданов. altapress.ru
В Барнауле Андрей Аршавин открыл Международный детский турнир . Фото: Олег Богданов. altapress.ru
В Барнауле Андрей Аршавин открыл Международный детский турнир . Фото: Олег Богданов. altapress.ru
В Барнауле Андрей Аршавин открыл Международный детский турнир . Фото: Олег Богданов. altapress.ru
В Барнауле Андрей Аршавин открыл Международный детский турнир . Фото: Олег Богданов. altapress.ru
В Барнауле Андрей Аршавин открыл Международный детский турнир . Фото: Олег Богданов. altapress.ru
В Барнауле Андрей Аршавин открыл Международный детский турнир . Фото: Олег Богданов. altapress.ru
В Барнауле Андрей Аршавин открыл Международный детский турнир . Фото: Олег Богданов. altapress.ru
В Барнауле Андрей Аршавин открыл Международный детский турнир . Фото: Олег Богданов. altapress.ru
В Барнауле Андрей Аршавин открыл Международный детский турнир . Фото: Олег Богданов. altapress.ru
В Барнауле Андрей Аршавин открыл Международный детский турнир . Фото: Олег Богданов. altapress.ru
В Барнауле Андрей Аршавин открыл Международный детский турнир . Фото: Олег Богданов. altapress.ru
В Барнауле Андрей Аршавин открыл Международный детский турнир . Фото: Олег Богданов. altapress.ru
В Барнауле Андрей Аршавин открыл Международный детский турнир . Фото: Олег Богданов. altapress.ru
В Барнауле Андрей Аршавин открыл Международный детский турнир . Фото: Олег Богданов. altapress.ru
В Барнауле Андрей Аршавин открыл Международный детский турнир . Фото: Олег Богданов. altapress.ru
В Барнауле Андрей Аршавин открыл Международный детский турнир . Фото: Олег Богданов. altapress.ru
В Барнауле Андрей Аршавин открыл Международный детский турнир . Фото: Олег Богданов. altapress.ru
В Барнауле Андрей Аршавин открыл Международный детский турнир . Фото: Олег Богданов. altapress.ru
В Барнауле Андрей Аршавин открыл Международный детский турнир . Фото: Олег Богданов. altapress.ru
В Барнауле Андрей Аршавин открыл Международный детский турнир . Фото: Олег Богданов. altapress.ru
В Барнауле Андрей Аршавин открыл Международный детский турнир . Фото: Олег Богданов. altapress.ru
В Барнауле Андрей Аршавин открыл Международный детский турнир . Фото: Олег Богданов. altapress.ru
В Барнауле Андрей Аршавин открыл Международный детский турнир . Фото: Олег Богданов. altapress.ru
В Барнауле Андрей Аршавин открыл Международный детский турнир . Фото: Олег Богданов. altapress.ru
В Барнауле Андрей Аршавин открыл Международный детский турнир . Фото: Олег Богданов. altapress.ru
В Барнауле Андрей Аршавин открыл Международный детский турнир . Фото: Олег Богданов. altapress.ru
В Барнауле Андрей Аршавин открыл Международный детский турнир . Фото: Олег Богданов. altapress.ru
В Барнауле Андрей Аршавин открыл Международный детский турнир . Фото: Олег Богданов. altapress.ru
В Барнауле Андрей Аршавин открыл Международный детский турнир . Фото: Олег Богданов. altapress.ru
В Барнауле Андрей Аршавин открыл Международный детский турнир . Фото: Олег Богданов. altapress.ru
В Барнауле Андрей Аршавин открыл Международный детский турнир . Фото: Олег Богданов. altapress.ru
В Барнауле Андрей Аршавин открыл Международный детский турнир . Фото: Олег Богданов. altapress.ru
В Барнауле Андрей Аршавин открыл Международный детский турнир . Фото: Олег Богданов. altapress.ru
В Барнауле Андрей Аршавин открыл Международный детский турнир . Фото: Олег Богданов. altapress.ru
В Барнауле Андрей Аршавин открыл Международный детский турнир . Фото: Олег Богданов. altapress.ru
В Барнауле Андрей Аршавин открыл Международный детский турнир . Фото: Олег Богданов. altapress.ru
В Барнауле Андрей Аршавин открыл Международный детский турнир . Фото: Олег Богданов. altapress.ru
В Барнауле Андрей Аршавин открыл Международный детский турнир . Фото: Олег Богданов. altapress.ru
В Барнауле Андрей Аршавин открыл Международный детский турнир . Фото: Олег Богданов. altapress.ru
В Барнауле Андрей Аршавин открыл Международный детский турнир . Фото: Олег Богданов. altapress.ru
В Барнауле Андрей Аршавин открыл Международный детский турнир . Фото: Олег Богданов. altapress.ru
В Барнауле Андрей Аршавин открыл Международный детский турнир . Фото: Олег Богданов. altapress.ru
В Барнауле Андрей Аршавин открыл Международный детский турнир . Фото: Олег Богданов. altapress.ru
В Барнауле Андрей Аршавин открыл Международный детский турнир . Фото: Олег Богданов. altapress.ru
В Барнауле Андрей Аршавин открыл Международный детский турнир . Фото: Олег Богданов. altapress.ru
В Барнауле Андрей Аршавин открыл Международный детский турнир . Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Приехал и еще один гость из Казахстана: весь вчерашний день в краевой столице провел известный футболист, экс капитан сборной России, а ныне игрок ФК "Кайрат" — Андрей Аршавин. Из-за этого в Парке спорта был небывалый ажиотаж.
Ближе к обеду на футбольный стадион Алексея Смертина потянулся народ. Многие знали: после двух часов посмотреть на игру молодых ребят из команды "Кайрат" придет Аршавин. Первый тайм уже близился к завершению, а "звезды" все не было. Оказалось, что пронырливые болельщики поджидали его у кафе, где он обедал. Пробиться сквозь толпу футболисту было сложно. На ходу он успевал раздавать автографы, причем на всем подряд: на спортивных майках, тренировочных толстовках, мячах, скейтах. Кто-то из ребят на ходу снимал футбольные бутсы, чтобы и на них заполучить заветную роспись.
В Барнауле Андрей Аршавин открыл Международный детский турнир
— Смотри на одной бутсе мне расписался Алексей Смертин, на другой — Аршавин, — хвастался один из мальчишек.
— И что ты теперь в них играть будешь? — спросили у него.
— Нет. Папа новые купит. Эти сохраню.
Люди относились к Аршавину очень доброжелательно. Кричали: "Привет, Андрюха!", "Возвращайтесь в "Зенит", тогда вы точно всех порвете". Аршавин старался улыбаться, но видно было, что человек устал и немного ошарашен происходящим.
Посмотреть за футбольным матчем Андрею удалось только с балкона. И даже сюда, несмотря на сурового охранника у входа, умудрялись "просачиваться" болельщики. Заполучить автограф и заветную фотографию со "звездой" стремились не только дети, но и взрослые. Они-то как раз помнят фееричное выступление Аршавина на Евро-2008. Большинство молодых ребят 10-12 лет, пришедшие в этот день в Парк спорта, в тот год были еще совсем маленькими.
В Барнауле Андрей Аршавин открыл Международный детский турнир
Позже прославленный футболист Алексей Смертин, который тоже был нарасхват, объяснил, в чем важность приезда футбольных "звезд" и их общения с молодым поколением.
Алексей Смертин,
известный футболист, председатель "Алтайской краевой федерации футбола":
Сегодня этот 10-летний ребенок взял автограф у Андрея Аршавина, увидел его вживую. Завтра он откроет YouTube, посмотрит потрясающий матч Голландия-Россия или знаменитую встречу "Арсенал"-"Ливерпуль", где Андрей забил четыре гола, и скажет: "Я хочу быть, как он". Для нас это самое главное.
Посмотреть на официальное открытие турнира, начавшееся вечером, собралось огромное число ребят. Поначалу все они стояли за заграждениями. Площадку в центре Парка спорта освободили для приглашенных гостей и команд-участниц. Но детей в этот вечер было не остановить: они как мураши пробирались окольными путями поближе к футбольной "звезде".
— Дяденька, сфотографируйте меня, пожалуйста, с Аршавиным, — попросил один из пришедших мальчишек стоящего рядом с Андреем мужчину.
Тот слегка удивился такой прыти, но согласился. Все-таки ребенок просит. Этим "дяденькой" был губернатор Алтайского края Александр Карлин.
В Барнауле Андрей Аршавин открыл Международный детский турнир
Сам Андрей Аршавин был немногословен. Он пожелал удачи всем участникам, но отдельно выделил ребят футбольной школы своего нынешнего клуба. "Алга, Кайрат"*, — сказал он. (* — переводится как "Вперед, Кайрат")
Слово на церемонии открытия попросили и представители Узбекистана. Они поблагодарили за приглашение и презентовали свои подарки: братьев Смертиных, Андрея Аршавина и Александра Карлина они одели в национальную одежду, а матери Алексея и Евгения Антонине Васильевне Смертиной подарили ковер ручной работы с изображением ее мужа Геннадия Ивановича, в память которого и проводится этот турнир.
Организаторы устроили для ребят в день открытия турнира настоящий праздник: после официальной части юных футболистов ждал шикарный ужин, танцы от девчонок-черлидерш, конкурсы, игры в бампербол и много других развлечений.
В Барнауле Андрей Аршавин открыл Международный детский турнир
25 августа у них вновь продолжатся футбольные баталии. В 14.00 на поле стадиона выйдут два лидера: воспитанники московских академий "Динамо" и "Локомотив". Они, скорее всего, и разыграют между собой золото. Нашим мальчишкам из "Алтая" сегодня предстоит встреча с корейским Сheogo.
Международный турнир завершится 27 августа.
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