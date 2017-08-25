"Алга, Кайрат!": как футболист Андрей Аршавин открыл международный турнир в Барнауле

В Барнауле Андрей Аршавин открыл Международный детский турнир . Фото: Олег Богданов. altapress.ru В Барнауле Андрей Аршавин открыл Международный детский турнир . Фото: Олег Богданов. altapress.ru В Барнауле Андрей Аршавин открыл Международный детский турнир . Фото: Олег Богданов. altapress.ru В Барнауле Андрей Аршавин открыл Международный детский турнир . Фото: Олег Богданов. altapress.ru В Барнауле Андрей Аршавин открыл Международный детский турнир . Фото: Олег Богданов. altapress.ru В Барнауле Андрей Аршавин открыл Международный детский турнир . Фото: Олег Богданов. altapress.ru В Барнауле Андрей Аршавин открыл Международный детский турнир . Фото: Олег Богданов. altapress.ru В Барнауле Андрей Аршавин открыл Международный детский турнир . Фото: Олег Богданов. altapress.ru В Барнауле Андрей Аршавин открыл Международный детский турнир . Фото: Олег Богданов. altapress.ru В Барнауле Андрей Аршавин открыл Международный детский турнир . Фото: Олег Богданов. altapress.ru В Барнауле Андрей Аршавин открыл Международный детский турнир . Фото: Олег Богданов. altapress.ru В Барнауле Андрей Аршавин открыл Международный детский турнир . Фото: Олег Богданов. altapress.ru В Барнауле Андрей Аршавин открыл Международный детский турнир . Фото: Олег Богданов. altapress.ru В Барнауле Андрей Аршавин открыл Международный детский турнир . Фото: Олег Богданов. altapress.ru В Барнауле Андрей Аршавин открыл Международный детский турнир . Фото: Олег Богданов. altapress.ru В Барнауле Андрей Аршавин открыл Международный детский турнир . Фото: Олег Богданов. altapress.ru В Барнауле Андрей Аршавин открыл Международный детский турнир . Фото: Олег Богданов. altapress.ru В Барнауле Андрей Аршавин открыл Международный детский турнир . Фото: Олег Богданов. altapress.ru В Барнауле Андрей Аршавин открыл Международный детский турнир . Фото: Олег Богданов. altapress.ru В Барнауле Андрей Аршавин открыл Международный детский турнир . Фото: Олег Богданов. altapress.ru В Барнауле Андрей Аршавин открыл Международный детский турнир . Фото: Олег Богданов. altapress.ru В Барнауле Андрей Аршавин открыл Международный детский турнир . Фото: Олег Богданов. altapress.ru В Барнауле Андрей Аршавин открыл Международный детский турнир . Фото: Олег Богданов. altapress.ru В Барнауле Андрей Аршавин открыл Международный детский турнир . Фото: Олег Богданов. altapress.ru В Барнауле Андрей Аршавин открыл Международный детский турнир . Фото: Олег Богданов. altapress.ru В Барнауле Андрей Аршавин открыл Международный детский турнир . Фото: Олег Богданов. altapress.ru В Барнауле Андрей Аршавин открыл Международный детский турнир . Фото: Олег Богданов. altapress.ru В Барнауле Андрей Аршавин открыл Международный детский турнир . Фото: Олег Богданов. altapress.ru В Барнауле Андрей Аршавин открыл Международный детский турнир . Фото: Олег Богданов. altapress.ru В Барнауле Андрей Аршавин открыл Международный детский турнир . Фото: Олег Богданов. altapress.ru В Барнауле Андрей Аршавин открыл Международный детский турнир . Фото: Олег Богданов. altapress.ru В Барнауле Андрей Аршавин открыл Международный детский турнир . Фото: Олег Богданов. altapress.ru В Барнауле Андрей Аршавин открыл Международный детский турнир . Фото: Олег Богданов. altapress.ru В Барнауле Андрей Аршавин открыл Международный детский турнир . Фото: Олег Богданов. altapress.ru В Барнауле Андрей Аршавин открыл Международный детский турнир . Фото: Олег Богданов. altapress.ru В Барнауле Андрей Аршавин открыл Международный детский турнир . Фото: Олег Богданов. altapress.ru В Барнауле Андрей Аршавин открыл Международный детский турнир . Фото: Олег Богданов. altapress.ru В Барнауле Андрей Аршавин открыл Международный детский турнир . Фото: Олег Богданов. altapress.ru В Барнауле Андрей Аршавин открыл Международный детский турнир . Фото: Олег Богданов. altapress.ru В Барнауле Андрей Аршавин открыл Международный детский турнир . Фото: Олег Богданов. altapress.ru В Барнауле Андрей Аршавин открыл Международный детский турнир . Фото: Олег Богданов. altapress.ru В Барнауле Андрей Аршавин открыл Международный детский турнир . Фото: Олег Богданов. altapress.ru В Барнауле Андрей Аршавин открыл Международный детский турнир . Фото: Олег Богданов. altapress.ru В Барнауле Андрей Аршавин открыл Международный детский турнир . Фото: Олег Богданов. altapress.ru В Барнауле Андрей Аршавин открыл Международный детский турнир . Фото: Олег Богданов. altapress.ru В Барнауле Андрей Аршавин открыл Международный детский турнир . Фото: Олег Богданов. altapress.ru В Барнауле Андрей Аршавин открыл Международный детский турнир . Фото: Олег Богданов. altapress.ru В Барнауле Андрей Аршавин открыл Международный детский турнир . Фото: Олег Богданов. altapress.ru В Барнауле Андрей Аршавин открыл Международный детский турнир . Фото: Олег Богданов. altapress.ru В Барнауле Андрей Аршавин открыл Международный детский турнир . Фото: Олег Богданов. altapress.ru В Барнауле Андрей Аршавин открыл Международный детский турнир . Фото: Олег Богданов. altapress.ru В Барнауле Андрей Аршавин открыл Международный детский турнир . Фото: Олег Богданов. altapress.ru В Барнауле Андрей Аршавин открыл Международный детский турнир . Фото: Олег Богданов. altapress.ru В Барнауле Андрей Аршавин открыл Международный детский турнир . Фото: Олег Богданов. altapress.ru В Барнауле Андрей Аршавин открыл Международный детский турнир . Фото: Олег Богданов. altapress.ru В Барнауле Андрей Аршавин открыл Международный детский турнир . Фото: Олег Богданов. altapress.ru В Барнауле Андрей Аршавин открыл Международный детский турнир . Фото: Олег Богданов. altapress.ru В Барнауле Андрей Аршавин открыл Международный детский турнир . Фото: Олег Богданов. altapress.ru В Барнауле Андрей Аршавин открыл Международный детский турнир . Фото: Олег Богданов. altapress.ru В Барнауле Андрей Аршавин открыл Международный детский турнир . Фото: Олег Богданов. altapress.ru В Барнауле Андрей Аршавин открыл Международный детский турнир . Фото: Олег Богданов. altapress.ru В Барнауле Андрей Аршавин открыл Международный детский турнир . Фото: Олег Богданов. altapress.ru В Барнауле Андрей Аршавин открыл Международный детский турнир . Фото: Олег Богданов. altapress.ru В Барнауле Андрей Аршавин открыл Международный детский турнир . Фото: Олег Богданов. altapress.ru В Барнауле Андрей Аршавин открыл Международный детский турнир . Фото: Олег Богданов. altapress.ru В Барнауле Андрей Аршавин открыл Международный детский турнир . Фото: Олег Богданов. altapress.ru В Барнауле Андрей Аршавин открыл Международный детский турнир . Фото: Олег Богданов. altapress.ru В Барнауле Андрей Аршавин открыл Международный детский турнир . Фото: Олег Богданов. altapress.ru В Барнауле Андрей Аршавин открыл Международный детский турнир . Фото: Олег Богданов. altapress.ru В Барнауле Андрей Аршавин открыл Международный детский турнир . Фото: Олег Богданов. altapress.ru В Барнауле Андрей Аршавин открыл Международный детский турнир . Фото: Олег Богданов. altapress.ru В Барнауле Андрей Аршавин открыл Международный детский турнир . Фото: Олег Богданов. altapress.ru В Барнауле Андрей Аршавин открыл Международный детский турнир . Фото: Олег Богданов. altapress.ru В Барнауле Андрей Аршавин открыл Международный детский турнир . Фото: Олег Богданов. altapress.ru В Барнауле Андрей Аршавин открыл Международный детский турнир . Фото: Олег Богданов. altapress.ru В Барнауле Андрей Аршавин открыл Международный детский турнир . Фото: Олег Богданов. altapress.ru В Барнауле Андрей Аршавин открыл Международный детский турнир . Фото: Олег Богданов. altapress.ru

Приехал и еще один гость из Казахстана: весь вчерашний день в краевой столице провел известный футболист, экс капитан сборной России, а ныне игрок ФК "Кайрат" — Андрей Аршавин. Из-за этого в Парке спорта был небывалый ажиотаж.

Ближе к обеду на футбольный стадион Алексея Смертина потянулся народ. Многие знали: после двух часов посмотреть на игру молодых ребят из команды "Кайрат" придет Аршавин. Первый тайм уже близился к завершению, а "звезды" все не было. Оказалось, что пронырливые болельщики поджидали его у кафе, где он обедал. Пробиться сквозь толпу футболисту было сложно. На ходу он успевал раздавать автографы, причем на всем подряд: на спортивных майках, тренировочных толстовках, мячах, скейтах. Кто-то из ребят на ходу снимал футбольные бутсы, чтобы и на них заполучить заветную роспись.

— Смотри на одной бутсе мне расписался Алексей Смертин, на другой — Аршавин, — хвастался один из мальчишек.

— И что ты теперь в них играть будешь? — спросили у него.

— Нет. Папа новые купит. Эти сохраню.

Люди относились к Аршавину очень доброжелательно. Кричали: "Привет, Андрюха!", "Возвращайтесь в "Зенит", тогда вы точно всех порвете". Аршавин старался улыбаться, но видно было, что человек устал и немного ошарашен происходящим.

Посмотреть за футбольным матчем Андрею удалось только с балкона. И даже сюда, несмотря на сурового охранника у входа, умудрялись "просачиваться" болельщики. Заполучить автограф и заветную фотографию со "звездой" стремились не только дети, но и взрослые. Они-то как раз помнят фееричное выступление Аршавина на Евро-2008. Большинство молодых ребят 10-12 лет, пришедшие в этот день в Парк спорта, в тот год были еще совсем маленькими.

Позже прославленный футболист Алексей Смертин, который тоже был нарасхват, объяснил, в чем важность приезда футбольных "звезд" и их общения с молодым поколением.

Алексей Смертин,

известный футболист, председатель "Алтайской краевой федерации футбола":

Сегодня этот 10-летний ребенок взял автограф у Андрея Аршавина, увидел его вживую. Завтра он откроет YouTube, посмотрит потрясающий матч Голландия-Россия или знаменитую встречу "Арсенал"-"Ливерпуль", где Андрей забил четыре гола, и скажет: "Я хочу быть, как он". Для нас это самое главное.

Посмотреть на официальное открытие турнира, начавшееся вечером, собралось огромное число ребят. Поначалу все они стояли за заграждениями. Площадку в центре Парка спорта освободили для приглашенных гостей и команд-участниц. Но детей в этот вечер было не остановить: они как мураши пробирались окольными путями поближе к футбольной "звезде".

— Дяденька, сфотографируйте меня, пожалуйста, с Аршавиным, — попросил один из пришедших мальчишек стоящего рядом с Андреем мужчину.

Тот слегка удивился такой прыти, но согласился. Все-таки ребенок просит. Этим "дяденькой" был губернатор Алтайского края Александр Карлин.

Сам Андрей Аршавин был немногословен. Он пожелал удачи всем участникам, но отдельно выделил ребят футбольной школы своего нынешнего клуба. "Алга, Кайрат"*, — сказал он. (* — переводится как "Вперед, Кайрат")

Слово на церемонии открытия попросили и представители Узбекистана. Они поблагодарили за приглашение и презентовали свои подарки: братьев Смертиных, Андрея Аршавина и Александра Карлина они одели в национальную одежду, а матери Алексея и Евгения Антонине Васильевне Смертиной подарили ковер ручной работы с изображением ее мужа Геннадия Ивановича, в память которого и проводится этот турнир.

Организаторы устроили для ребят в день открытия турнира настоящий праздник: после официальной части юных футболистов ждал шикарный ужин, танцы от девчонок-черлидерш, конкурсы, игры в бампербол и много других развлечений.

25 августа у них вновь продолжатся футбольные баталии. В 14.00 на поле стадиона выйдут два лидера: воспитанники московских академий "Динамо" и "Локомотив". Они, скорее всего, и разыграют между собой золото. Нашим мальчишкам из "Алтая" сегодня предстоит встреча с корейским Сheogo.

Международный турнир завершится 27 августа.