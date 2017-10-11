Сатирик Михаил Задорнов рассказал о состоянии своего здоровья

Писатель-сатирик Михаил Задорнов пожаловался на публикации в СМИ о состоянии его здоровья, "в которых много домыслов, вранья и передергивания фактов".
"Желтая пресса остается себе верна. Желание копаться в чужой жизни у них в крови, и мне жалко, что они не находят для себя ничего более интересного", — пишет Задорнов на своей странице в соцсети "Вконтакте".
Он рассказал о своем состоянии здоровья и высказался в защиту клиники в Германии. "Лечение там было успешным, и немецкие врачи вовсе не отказались от меня. Первые результаты в реабилитации были достигнуты именно в Германии", — отмечает сатирик. В настоящее время Задорнов продолжает лечение в московской клинике.
Задорнов также поблагодарил читателей и зрителей за слова поддержки и пожелания. "Мне приятно, что вы меня не забываете. Я благодарен всем тем, кто меня поддерживает, подбадривает, желает выздоровления. Ваши письма и комментарии в сети придают мне силы, заряжают положительной энергией, вселяют желание жить. Спасибо вам", — добавляет артист, пишет "Росбалт".
В 2016 году у Задорнова выявили рак головного мозга, и он уехал лечиться в Германию. Там ему провели необходимые процедуры, включая химиотерапию.
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