Сбербанк начал выпускать бесконтактные карты МИР

Активная фаза внедрения бесконтактной технологии в Сбербанке началась в мае этого года, когда банк перевел большинство карт своей продуктовой линейки на "бесконтакт". На данный момент объем бесконтактных дебетовых и кредитных карт Visa и Mastercard Сбербанка составляет 15 млн штук, это 11% всего портфеля карт, выпущенных банком. Ранее банк начал активную модернизацию своей POS-терминальной сети под новую технологию, благодаря чему уже сейчас можно оплатить покупку в одно касание более чем в 900 тыс. POS-терминалах Сбербанка (более 80% парка), расположенных в торговых точках по всей стране. На текущий момент все крупные федеральные и региональные торговые сети поддерживают данную технологию. В ближайших планах банка обеспечить стопроцентное покрытие и дать возможность держателям карт оплачивать покупки в одно касание в любой торгово-сервисной точке, находящейся на обслуживании в Сбербанке.

Светлана Кирсанова,

директор дивизиона "Транзакционный бизнес" Сбербанка:

"Бесконтакт" – это действительно быстро, безопасно и удобно: люди, которые платят "одним касанием" тратят на оплату в 2 раза меньше времени, чем при использовании контактной карты и в 3-4 раза, чем при оплате наличными. Очень часто к нам приходят за новыми картами клиенты, которые видят, как быстро расплачиваются с помощью новой технологии другие люди. Как результат, более половины владельцев бесконтактных карт регулярно используют их для оплаты. Мы рады, что теперь новая технология стала доступна для миллионов человек, которые используют карты "Мир".

Эмиссия карт "Мир" Сбербанка составляет 11 млн штук.

Весной этого года Сбербанк перевел эмиссию всех классических дебетовых карт на бесконтактную технологию. К концу 2017 года все новые карты Сбербанка, кроме карт моментальной выдачи и электронных (Visa Electron, Maestro, Maestro Социальная), станут бесконтактными.

Справка

ПАО Сбербанк — крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Учредителем и основным акционером ПАО Сбербанк является Центральный банк Российской Федерации, владеющий 50% уставного капитала плюс одна голосующая акция. Другими 50% акций Банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуется более 135 млн физических лиц и более 4 млн предприятий в 20 странах мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 17 тысяч отделений и внутренних структурных подразделений. Зарубежная сеть Банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Индии, Китае, Турции и других странах. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций 1481.

Официальные сайты Банка — www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.