Сбербанк прокомментировал информацию об изменении статуса дебетовых карт

"Никаких изменений в условиях обслуживания карт не производилось. Никаких кредитов по дебетовой карте невозможно, хотя она и может отображаться в "Сбербанк Онлайн" как "овердрафтная". В мобильном приложении "Сбербанк Онлайн" карты отображаются как овердрафтные, что необходимо для корректной работы приложения с платежами и переводами. Информация, распространяемая в интернете, не соответствует действительности", — сказал представитель банка.

Ранее держатели дебетовых карт кредитной организации сообщали в соцсетях, что в личном кабинете "Сбербанк Онлайн" в графе "тип карты" значение "дебетовая" изменилось на "овердрафтная", пишет bfm.ru.

Ранее сообщалось, что банки обяжут напоминать клиентам о балансе после каждой операции с картой.

Требование будет действовать как в отношении дебетовых карт с овердрафтом, так и в отношении кредитных, но при условии наличия на них собственных средств клиента.

Идея ввести систему дополнительных оповещений появилась в рамках борьбы с закредитованностью населения, пишет "Коммерсантъ". По словам разработчика проекта, клиенты часто путают объем находящихся на счёте средств с кредитным лимитом.