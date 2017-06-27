Сборные Англии и Германии не хотят базироваться в Москве на ЧМ-2018

Ряд футбольных сборных заявили, что не хотят базироваться в Москве во время чемпионата мира 2018 года.
В частности, команды недовольны дорожной ситуацией в российской столице, пишет ESPN. После того как главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт посетил Россию во время Кубка конфедераций-2017, он решил отказаться от размещения в Москве.
Руководство сборной Германии впечатлили условия для подготовки команд на черноморском побережье РФ, и оно захотело выбрать базу именно там.
ЧМ-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России, пишет "Росбалт".
Кубок конфедераций проходит с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. Российская сборная заняла третье место в группе и не вышла в плей-офф. В полуфинале Португалия сыграет с Чили, а Германия — с Мексикой. Игры пройдут 28 и 29 июня.
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