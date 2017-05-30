СБУ обвинила "Яндекс" в передаче России персональных данных украинцев

В пресс-релизе СБУ сказано, что "Яндекс" собирал данные об "образе жизни", месте проживания, источниках и размерах доходов, а также электронных адресах.

По версии следствия, поисковик также передавал российским спецслужбам персональные данные украинских военнослужащих, в том числе тех, которые служат в зоне антитеррористической операции в Донецкой и Луганской областях. По данным СБУ, информация передавалась специальным службам РФ для планирования и проведения спецопераций на Украине.

Сотрудники СБУ изъяли в "Яндексе" серверы и документацию. Они собираются проверить перенаправление трафика в Россию и "координацию противоправной деятельности с территории РФ".

В компании "Яндекс" отвергли обвинения Службы безопасности Украины. В заявлении компании сказано, что ни у сотрудников, ни руководства "Яндекс. Украина" нет доступа к персональным данным пользователей, пишет РИА Новости.

29 мая стало известно, что в украинских офисах "Яндекса" проходят обыски по статье о государственной измене.