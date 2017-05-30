СБУ обвинила "Яндекс" в передаче России персональных данных украинцев

Служба безопасности Украины рассказала о результатах обыска в украинских филиалах "Яндекса". Следователи обнаружили признаки того, что компания незаконно собирала персональные данные украинцев и передавала их в Россию, пишет "Медуза" со ссылкой на пресс-релиз ведомства.
В пресс-релизе СБУ сказано, что "Яндекс" собирал данные об "образе жизни", месте проживания, источниках и размерах доходов, а также электронных адресах.
По версии следствия, поисковик также передавал российским спецслужбам персональные данные украинских военнослужащих, в том числе тех, которые служат в зоне антитеррористической операции в Донецкой и Луганской областях. По данным СБУ, информация передавалась специальным службам РФ для планирования и проведения спецопераций на Украине.
Сотрудники СБУ изъяли в "Яндексе" серверы и документацию. Они собираются проверить перенаправление трафика в Россию и "координацию противоправной деятельности с территории РФ".
В компании "Яндекс" отвергли обвинения Службы безопасности Украины. В заявлении компании сказано, что ни у сотрудников, ни руководства "Яндекс. Украина" нет доступа к персональным данным пользователей, пишет РИА Новости.
29 мая стало известно, что в украинских офисах "Яндекса" проходят обыски по статье о государственной измене.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.