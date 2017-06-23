Сечин рассказал, что он лично отменил закупку рюмок для водки и икорниц

Игорь Сечин на годовом собрании акционеров компании рассказал, что лично снял закупку с дорогими чайными ложками, икорницами и другими предметами интерьера, пишут "Ведомости".
По его словам, дочерняя фирма ООО "РН-Аэрокрафт" собиралась закупить эти вещи для комплектации вертолета на Дальнем Востоке.
На закупку обратил внимание оппозиционер Алексей Навальный. Компания собиралась купить рюмки для водки по 11 тыс. рублей за штуку, салфетницы по 32 тыс. рублей за штуку, щипцы для сахара по 29 тыс. рублей, щипцы для льда по 36 тыс. рублей, пледы бежевого цвета по 124 тыс. рублей, икорницы по 83 тыс. рублей, вилки по 11 тыс. рублей за штуку, ножи по 12 тыс. рублей, чайные ложечки по 14 тыс. рублей за штуку и другие предметы интерьера и декора.
Пресс-секретарь "Роснефти" Михаил Леонтьев в эфире "Эха Москвы" рассказал, что закупка была отменена, потому что стороны не достигли результата во время переговоров по снижению цены. Он также сообщил, что отмена закупки не связана с публикацией документов о ней оппозиционером Алексеем Навальным. По мнению Леонтьева, "Роснефть" не закупала ничего сверхдорогого и "серебряная ложка может стоить 15 тыс.", пишет znak.com.
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