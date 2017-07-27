Сегодня на Алтае будет очень жарко

27 июля в Алтайском крае и Республике Алтай синоптики обещают до +35 С. При этом западных районах края возможны гроза и дождь.
Погода в Барнауле
- днем преимущественно без осадков;
- температура воздуха +30...+32 С;
- ветер юго-западный днём 5-10 м/с.
Погода в Алтайском крае
- днем в западных районах дождь, гроза;
- температура +30...+35 С;
- ветер юго-западный 5-10 м/с, местами в западных районах порывы до 12-17 м/с.
Погода в Республике Алтай
- днем без осадков;
- температура +30…+35 С, местами +23…+28 С;
- ветер юго-западный 2-7 м/с, местами порывы до 14 м/с.
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