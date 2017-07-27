Сегодня на Алтае будет очень жарко

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Сегодня, 06:17.
Жизнь

27 июля в Алтайском крае и Республике Алтай синоптики обещают до +35 С. При этом западных районах края возможны гроза и дождь.

Вода. Жара.
Вода. Жара. Фото: СС0.

Погода в Барнауле

  • днем преимущественно без осадков;
  • температура воздуха +30...+32 С;
  • ветер юго-западный днём 5-10 м/с.

Погода в Алтайском крае

  • днем в западных районах дождь, гроза;
  • температура +30...+35 С;
  • ветер юго-западный 5-10 м/с, местами в западных районах порывы до 12-17 м/с.

Погода в Республике Алтай

  • днем без осадков;
  • температура +30…+35 С, местами +23…+28 С;
  • ветер юго-западный 2-7 м/с, местами порывы до 14 м/с.
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