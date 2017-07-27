Сегодня на Алтае будет очень жарко

27 июля в Алтайском крае и Республике Алтай синоптики обещают до +35 С. При этом западных районах края возможны гроза и дождь.

Погода в Барнауле днем преимущественно без осадков;

температура воздуха +30...+32 С;

ветер юго-западный днём 5-10 м/с. Погода в Алтайском крае днем в западных районах дождь, гроза;

температура +30...+35 С;

ветер юго-западный 5-10 м/с, местами в западных районах порывы до 12-17 м/с. Погода в Республике Алтай днем без осадков;

температура +30…+35 С, местами +23…+28 С;

ветер юго-западный 2-7 м/с, местами порывы до 14 м/с.