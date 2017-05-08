Секретный американский самолет вернулся после на Землю после 700 дней на орбите

Американский суборбитальный многоразовый самолет-разведчик X-37B Orbital Test Vehicle успешно приземлился в Космическом центре имени Джона Кеннеди в США. На орбите он провел более 700 дней, сообщает ТАСС со ссылкой на ВВС США.
Это был четвертый полет самолета. Секретный проект компания Boeing начинала под эгидой NASA еще в 1999 году. Первоначально аппарат предназначался для ремонта спутников на орбите. Однако в 2004 году программу засекретили и передали в ведение ВВС США.
The #AirForce #X37B #OTV4 is back after more than 700 days in #Space. @NASAKennedy pic.twitter.com/02WdzMSDJe— U.S. Air Force (@usairforce) 7 мая 2017 г.
Вот уже семь лет самолеты выполняют испытательные орбитальные полеты. Эксперты считают, что X-37 используют как для испытания новых технологий, так и для доставки в космос разведывательных спутников. Однако в Пентагон заверили, что это не входит в их планы.
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