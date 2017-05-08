Секретный американский самолет вернулся после на Землю после 700 дней на орбите

Это был четвертый полет самолета. Секретный проект компания Boeing начинала под эгидой NASA еще в 1999 году. Первоначально аппарат предназначался для ремонта спутников на орбите. Однако в 2004 году программу засекретили и передали в ведение ВВС США.

Вот уже семь лет самолеты выполняют испытательные орбитальные полеты. Эксперты считают, что X-37 используют как для испытания новых технологий, так и для доставки в космос разведывательных спутников. Однако в Пентагон заверили, что это не входит в их планы.